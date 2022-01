Hun er Årets trønder: - Fantastisk hyggelig

Saken oppdateres.

- Jeg er tom for ord, sier kommuneoverlege Tove Røsstad.

Mandag morgen ble hun overrasket med prisen for Årets trønder 2021 på rådhuset av distriktsredaktør Amund Aune Nilsen i NRK Trøndelag og Adresseavisens sjefredaktør Kirsti Husby.

- Uvirkelig

Kommuneoverlegen i Trondheim ble svært overrasket da prisen ble overrakt.

- Jeg er glad og stolt. Da pandemien brøt ut var jeg redd for at vi ikke var tydelige nok i budskapet. Det er hyggelig at vi har betydd noe for folk, sier Røsstad.

- For to år siden var du ganske ukjent for de fleste trøndere. Hva tenker du om å nå bli stemt frem som Årets trønder 2021?

- Det er uvirkelig, jeg blir ordfattig. Det er en veldig anerkjennelse av jobben som har blitt gjort av hele systemet vårt, og som jeg har vært talsperson for.

Gratulasjoner

Kollega og kommunedirektør Morten Wolden kalte inn til et oppdiktet møte slik at Røsstad kunne få prisen.

- Jeg blir veldig stolt, Tove er en fantastisk person. Åpen, kompetent og veldig lett å forholde seg til som kommunedirektør. En av suksessene har vært at vi har lyttet til rådene hele veien, sier Wolden, og fortsetter:

- Først og fremst er dette en pris til Tove, men også til Trondheim og de andre kommunene. Det er tross alt kommunene som håndterer dette. Jeg er kjempeglad for at Tove får prisen.

Klokken 10.23 kommer ordfører Rita Ottervik inn for å gi sin gratulasjon.

- Gratulerer! Jeg stemte på deg før jul, sier hun.

- Det er første og siste gangen vi stemmer på en bergenser, sier Wolden og ler.

Overlegenes ansikt

Som kommuneoverlege har Røsstad vært overlegenes ansikt under pandemien.

Røsstad, som opprinnelig kommer fra Bergen, syntes jobben som kommuneoverlege begynte å bli «littegrann kjedelig» før 2020. Så kom pandemien, og nesten over natten ble hun et kjent fjes i nyhetsbildet.

- Trønderne har sett gjennom fingrene på at jeg er bergenser, og ser på meg som trønder likevel. Det er hyggelig, sier hun.

- Hvordan vil du feire?

- Det har jeg ikke planlagt. Jeg har en flaske champagne, men jeg vil vente med den til restriksjonene er borte.

Juryen har blant annet begrunnet Røsstads nominasjon med at hun har gitt saklig og god informasjon gjennom hele pandemien, og at hun respekteres av både innbyggere, helsevesen, politikere og næringsliv.