Mange trønderske veier er stengt på grunn av Gyda

Saken oppdateres.

I løpet av natta og morgentimene er flere veier i distriktet blitt stengt. Her er oversikten over noen av de berørte veiene:

E 14. Ble stengt klokka 06.20 grunnet flere oversvømmelser på strekningen Stjørdal - Meråker

E39: Stengt både ved Vasslivatnet på grunn av ras og over Søvasskjølen hvor det er gått flere ras og det er svært farlige kjøreforhold. Omkjøring er skiltet.

Fv6612: Vegen er stengt ved Klett på grunn av oversvømmelse.

Fv 714: Åstfjordbrua i Orkland. Stengt i begge retninger.

Fv 6330: Almås - Sela er stengt grunnet vanskelige kjøreforhold.

Fv 6860: Rett før midnatt meldte politiet om en stor elv som gikk over Grytesvegen i Skogn. Ifølge Adresseavisens reporter på stedet er det så mye vann at små biler har problemer med å komme over. Politiet skriver også at det kan være fare for trafikanter.

Fv 720. Vanskelige kjøreforhold sørget for at strekningen Verrabotn–Follafoss ble stengt ved 03-tiden.

Fv 6900: Vegen er stengt ved Skjækerfossen i Verdal grunnet flom.

Fv 709: Stengt ved Eidsli langs Malmsjøen på grunn av jordskred. Entreprenør er på vei.

Se trafikkinformasjon fra Statens vegvesen for full oversikt.





