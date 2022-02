Etterlyser savnet mann i Trøndelag

Norsk premiere-dato for sterk Cosby-dokumentar er klar

De trodde oppgaven var umulig. Nå overrasker to kinesiske ungdommer ekspertene

Wolden før gjenåpningshelga: - Litt redde for oppslag om at det er kaos og lite kontroll

Sendte opp kampfly for å møte russiske fly

To voksne, to barn og hund involvert i kraftig smell

Arne (102) har opplevd to av historiens verste pandemier: – Det er spesielt

Saken oppdateres.

I samråd med pårørende etterlyser politiet i Trøndelag en 57 år gammel savnet mann fra Verdal. Det skriver politiet i en pressemelding.

Siste observasjon av mannen var av et overvåkningkamera ved en bank i Verdal 3. desember i 2021 klokken 14.56.

Ifølge pressemeldingen reiste mannen sannsynligvis med tog fra Verdal etter dette kontantuttaket.

Det er uvisst for politiet hvor han reiste, men han har ikke reist langt, ifølge meldingen.

- Politiet har opplysninger om at han var i kontakt med en person via telefon senere på kvelden 3. desember, men har ingen livstegn etter dette, skriver politiet.

Mannen beskrives som 177 cm høy, slank kroppsbygning og med brunt hår.

Om noen har observasjoner av mannen, ber politiet om at det tas kontakt med Trøndelag politidistrikt via nettsiden tips.politiet/trøndelag eller via tipstelefon 73 48 94 00.