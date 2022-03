Nå får flyktninger fra Ukraina gratis kollektivtransport

Mange mener at det de gjør er galskap: - Vi vet at vi står foran mye arbeid

Mot fremvisning av pass eller godkjente ID-kort skal altså ukrainske flyktninger nå kunne reise kollektivt i Trøndelag. Det vedtok fylkesutvalget i Trøndelag tirsdag.

Fylkesdirektøren er bedt om å utforme mest mulig like retningslinjer for tilbudet, i samarbeid med AtB og Kollektivtrafikkforeningen.

Forslaget ble fremmet av Hanne Moe Bjørnbet (Ap) på vegne av flere partier. Forslaget ble enstemmig vedtatt i fylkesutvalget.

Henrik Kierulf (H) skriver i en e-post til Adresseavisen at han er glad for at forslaget ble vedtatt.

- Dette er et tiltak som iverksettes raskt og kan bidra til å gjøre en ny hverdag i et fremmed land litt enklere i en tidlig fase. På sikt er det enda viktigere at fylkeskommune gjør alt man kan for å tilrettelegge tilbudene innenfor for eksempel utdanning og integrering slik at de nyankomne blir ivaretatt. Der er arbeidet godt i gang har fylkesdirektøren orientert oss om i dag, skriver Kierulf.

