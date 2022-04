– På nivå 4 er det ingen tvil: Man holder seg unna skredterreng

All fremtidig lykke og vellykkethet er ikke avhengig av yrkesvalget ditt her og nå

Saken oppdateres.

Det har gått flere skred i Norge den siste uken, og det er blitt advart mot stor snøskredfare i påskefjellet flere steder. Trøndelag og Trollheimen er merket med rødt nivå, altså stor snøskredfare.

En undersøkelse utført av Opinion for Den norske turistforeningen og Røde Kors viser at mange bekymrer seg for snøskred når de skal ut på tur. 28 prosent svarer at de er sikre på hvordan de kan vurdere om terrenget er farlig eller trygt, melder NTB.

Skredfarenivå 4 i Trøndelag ingen spøk

Magnus Irgens er utdannet skredinstruktør. Irgens' aller første tips til skiglade trøndere som bare må ut i snøen på nivå 4, er å gå inn på varsom.no, hvor Varsom og Yr har et samarbeid.

Varsom gir ut daglige skredvarsler i visse regioner. Den nærmeste varslingsregionen for Trondheim er Trollheimen. I tillegg varsles det dersom det er skredfare 4 og 5 nord og sør i Trøndelag, slik som i dag.

– Når det er skredfare 4 er det ingen tvil. Da holder man seg unna alt skredterreng, det vil si både utløsningsområder, som er minst 30 grader helling, og utløpssonene, sier Irgens.

Han minner om tommelfingerregelen som sier at utløpssonen er tre ganger høyden på henget av utløsningssonen.

– Om man for eksempel går i en dalbunn, ser man hvor et skred kan løsne. Fra det punktet og ned til bunnen av dalen, så er det høydeforskjellen som bestemmer lengden av skredet.

Nå er det mange som bytter ut fjellski med rando-ski og splitboard og vil på topptur.

– For eksempel tradisjonelle hytte til hytteturer som følger kvistede løyper vil ikke gå i skredterreng, men man vil likevel måtte sjekke om man passerer utløpsområder.

Irgens forklarer at skredene ikke nødvendigvis trenger å være utløste av mennesker – det kan også være naturlig utløste skred.

Både Mannfjellet og Vassfjellet har skredfare

– Men hvor kan skiglade folk i Trøndelag dra når det er nivå 4, da?

– Så lenge du finner et område som et viddelandskap, så skal det være relativt trygt.

Mange i Trondheim har hytte på Nerskogen og her er det mye slakt terreng. Irgens foreslår at de laster ned appen Varsom regobs.

– Der er det også et bratthetskart som viser posisjonen din, bratthet og utløpssoner. Om man bruker appen aktivt, ser man fort at Nerskogen for det meste har «snilt terreng», sier han.

Drar man derimot til Romsdalen og Sunndalen, har man mye bratt rundt seg. Irgens anbefaler ikke å dra dit når det er nivå 4.

– Meråker har også enkelte fjell som Mannfjellet som har bratte nok partier, hvor det har vært skred tidligere i vinter. Men det er ikke stort terreng, så skredet går ikke fra toppen til bunnen. Men man må hele tida være bevisst på hva slags terreng man har over seg, sier skredinstruktøren.

– Vassfjellet har bratte områder over skoggrensa. Topphenget vil også kunne være skredutsatt, sier Irgens til de som velger å gå til toppen av Vassfjellet utenfor selve skianlegget.

For selv om det ikke er så mange høydemeter, er også toppen av Vassfjellet bratt nok.

– Henget trenger ikke å være høyere enn 5 meter høyt for å kunne begrave en person.

Viddelandskap relativt trygge

– Kan folk i det hele tatt dra ut på tur uten skredutstyr?

– Det spørs hvor de drar. Drar de på Hardangervidda og på flatere vidder i Jotunheimen er det ikke nødvendig. Spade er greit uansett med tanke på dårlig vær.

Han presiserer at om du går ved bratt terreng, så må du ha skredsøker, spade og søkestang.

Ellers er de generelle rådene til Irgens at alle må holde seg unna alt av skredterreng når det er nivå 4, og at de bør være veldig varsomme også når det er nivå 3. De fleste skredulykker skjer ved faregrad 2 og 3.

– Det handler om mye vind, mye snø og en del mildvær som gjør at skredfaren er stor.

Han oppfordrer trønderne til å ha litt is i magen den første delen av påska med farenivå 4.

– Det vil jo gå over, slik at man kan dra på topptur igjen senere.

Ruten, Storhornet og Okla

Magnus Irgens' topp 3 toppturer med lav skredfare:

Ruten i Heim





– Ruten er bratt fra toppen, men om du følger stakene, så er turen slak.

Storhornet på Oppdal

– Storhornet har enkeltheng, men om du følger den mest vanlige ruta, vil det være relativt slakt og greit.

Okla i Storlidalen

– Om man går til Okla fra Bårdsgården, må man finne en trasé som er slak nok, sier Irgens.

Den Norske Turistforening anbefaler alle som ferdes i fjellet å kunne fjellvettreglene.