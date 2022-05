Tror ikke de får åpnet E6-tunnel i løpet av dagen

Har plan for tomt lokale i Nordre: – Kunne leid det ut to ganger før lunsj hver dag

Saken oppdateres.

Like etter klokka 13 onsdag ble det slått full alarm da et stort skred gikk over E6 ved nordenden av Stavsjøfjelltunnelen i Malvik.

Oppryddingsarbeidet er krevende og omfattende.

- Det er lite trolig at Stavsjøfjelltunnelen blir åpnet i dag. Her må det sikres noe utstyr, sier trafikkoperatør Erling Drangsholt ved Vegtrafikksentralen klokka 10.15 torsdag formiddag.

- Trenger mer tid

Helltunnelen ble stengt torsdag morgen på grunn av transport av masse fra skredet. Dermed vil all trafikk mellom Storsand og Værnes gå på gamle E6 frem til den blir åpnet igjen.

Det ble sagt at Vegtrafikksentralen skulle åpne Helltunnelen klokka 10, men arbeidet pågår fremdeles.

- De trenger nok litt mer tid og vi jobber med saken. Vi skal i alle fall få åpnet Helltunnelen før rushtrafikken i ettermiddag, sier Drangsholt.

Tidligere torsdag formiddag sa Anita Berglund hos Vegtrafikksentralen at de forventet at det ville bli en del trafikk utfordringer.

- Vi regner med at det blir mye kø mellom Trondheim og Stjørdal utover dagen, sa hun.

Se skredet på E6 fra lufta

- Beregn god tid til Værnes

Hun hadde en klar oppfordring til alle som skal reise på strekningen.

- Det er den samme oppfordringen som ordføreren i Malvik kom med i går. Folk bør vurdere om de kan være på hjemmekontor, eventuelt ta toget dersom det er mulig.

Berglund ba de som skal reise til Værnes må planlegge å bruke ekstra tid, kanskje så mye som en time eller to.

- Store modulvogntog får normalt ikke kjøre på gamle E6, men de har nå fått dispensasjon til å bruke veien frem til Stavsjøfjelltunnelen åpner igjen, fortalte hun.

