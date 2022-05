Helltunnelen stengt deler av fredag

Planen var et kort lån. Det ble et helt liv

E6 er et eneste stort anleggsområde. Er vi trygge?

Slik blir Norges største klatresenter - like ved E6 i Trondheim

Norges mobiltårn står jo ikke i fare for å bli bombet. Så hva er trusselen?

Han kan påføre Trondheim et stort tap

Reagerer på utested: – Vaktene sa at de ikke ville ha inn sånne ungdommer som oss

Nytt håp for kreftpasienter: - Noe av det største som har skjedd i min legekarriere

Lærlinger er sultne etter å lære mer, så legg til rette for det

Stengte Helltunnelen på grunn av for mye kø

Saken oppdateres.

Onsdag ettermiddag gikk det er 30 meter bredt skred over E6, på nordsiden av Stavsjøfjelltunnelen.

En bil der det satt en anleggsarbeider ble tatt av skredet og begravd i jordmassene. Mannen ble gravd ut av redningsmannskaper, og i går kunne han reise hjem fra sykehuset. I tillegg ble en gravemaskin tatt av skredet, men ikke begravet, og en mann reddet seg ut.

Opprydningsarbeidet i etterkant av skredet gjør at Helltunnelen må holdes stengt også deler av fredagen. Tunnelen vil være åpen for trafikk mellom 6 og 12 i dag, og mellom 15 og 18. I periodene med stengt tunnel vil vogntog på over 50 tonn kunne få slippe gjennom, etter avtale med Vegtrafikksentralen.

LES MER: Varsler granskning av skredet

Trolig stengt ut uka

Statens vegvesen varslet i går at Stavsjøfjelltunnelen trolig ikke blir åpnet for trafikk før helga.

– Vi oppfordrer derfor trafikantene allerede nå om å ta høyde for denne situasjonen når de planlegger helgeutfart, spesielt med tanke på rushtiden fredag. Vi oppfordrer de som kan om å ha hjemmekontor, eller om å reise kollektivt. Må du kjøre, tenk trafikksikkerhet, ta det rolig, og beregn ekstra tid, oppfordrer prosjektleder Roar Dypvik i Statens vegvesen i en pressemelding.

Torsdag ettermiddag opplevde folk at toget mellom Trondheim og Værnes var så fullt at enkelte reisende ble stående igjen på perrongen.