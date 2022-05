Barnetoget er tilbake etter tre år: Se direkte her

Her kan du parkere i Trondheim på 17. mai

Sendingen starter klokka 09.45, hvor Adresseavisen har tre kameraer plassert ved Torvet, to ved Hevd i Munkegata og et på balkongen til Aker BPA, gamle Hotel Residence, hvor journalist Annemona Grann og byhistoriker Terje Bratberg loser deg gjennom sendingen.

Direktesendingen avsluttes når barnetoget passerer Torvet, cirka klokka 11.45.

For første gang på tre år marsjerer barnetoget fra Bispegata klokka 09.45 nasjonaldagen. Mens toget i 2019 svingte av og inn på Erling Skakkes gate, vil det i år få sin første marsj over det nyrenoverte Torvet, etter at det i juni 2020 sto ferdig oppusset.

Barnetoget går fra Bispegata – Munkegata – Dronningens gate – Nordre gate – Thomas Angells gate – Søndre gate – Kjøpmannsgata.

Dette er rekkefølgen på barnetoget:

Trondheim kommune skriver på sine nettsider at det er viktig at foreldre møter barna etter barnetoget. De ulike skolene stanser ved ulike steder:

Adresseavisen vil være til stede i Trondheims gater, og holde deg oppdatert gjennom både reportasjer og direktesending fra nasjonaldagen.

