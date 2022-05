Felt i PFU etter sak om trøndersk sykehusdirektør

Politiker i Trøndelag siktet for voldtekt

Saken oppdateres.

Det var Tor Åm selv som klaget inn avisen til PFU etter at de i mars i år skrev en artikkel med titlene «Helsetoppens spesialavtale» og «Sikret en lukrativ avtale før pensjon», som handlet om at han hadde fått en underordnet til å skreddersy en retrettstilling for seg.

Ifølge PFU mente Åm at fremstillingen var helt feil, fordi avtalen ikke var gyldig. Åm skrev i klagen at dokumentet aldri ble undertegnet av ham selv, og at det heller aldri ble lagt frem for styret i helseforetaket.

«Jeg har verken en avtale eller en intensjonsavtale om en retrettstilling med Helse Nord-Trøndelag HF. Jeg har aldri henvendt meg til styret for å få godkjent en slik intensjonsavtale eller avtale. Likevel slår Klassekampen dette opp som om det var en reell avtale», skrev Åm i klagen.

Åm varslet at han gikk av som direktør for helseforetaket samme dag som artikkelen ble publisert.

Avviste brudd

Klassekampen på sin side avviste brudd på god presseskikk, og mente at intensjonsavtalen var ekte og reell.

«Klassekampen mener å ha dokumentert at intensjonsavtalen var et ekte dokument, laget på hans oppfordring og signert av hans underordnede», skrev avisen i sitt tilsvar.

PFU skriver i sin uttalelse at det er ingen tvil om at Klassekampen hadde rett til å sette et kritisk søkelys på det som hadde skjedd.

«Det er heller ingen tvil om at HR-sjefen skrev en intensjonsavtale og et utkast til en ansettelsesavtale som kunne inngås, og at klager hadde bedt HR-sjefen om dette», skriver de.

Utvalget skriver også at det i brødteksten i saken kom tydelig frem at avtalen ikke var inngått, at den ikke var gjeldende, fordi det kun er styret som har myndighet til å inngå en slik avtale.

- Ikke dekning i stoffet

PFU reagerer derimot på presentasjonen saken fikk:

«Det gjelder særlig artikkelens tittel «Sikret en lukrativ avtale før pensjon». PFU oppfatter tittelen slik at avtalen om retrettstillingen faktisk var inngått, noe det ikke var dekning for i stoffet, jf. VVP 4.4. PFU mener en slik tittelbruk i denne saken rammer klager på unødig belastende vis», skriver de, og konkluderer med at Klassekampen har brutt god presseskikk.