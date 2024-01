Politiet fikk litt over klokka 01 natt til søndag 7. januar melding om en voldshendelse på en privat adresse på Fannrem i Orkland. Hendelsen ble oppdaget av en nabo og tre gjerningspersoner forlot åstedet. Politiet har iverksatt etterforskning av hendelsen, men foreløpig er ingen pågrepet i saken. Politiet understreker at det ikke er fare for publikum for øvrig.

Etterspør video

De tre gjerningspersonene er menn som skal ha hatt på seg mørke klær med hetter. Den ene er beskrevet som svært høy og høyere enn de to andre. Politiet ønsker tips fra publikum som kan ha sett disse tre personene i området Fannremsmoen/Johan Gjønnes veg/Orkdalsveien i tidsrommet fra midnatt klokka 00.00-01.30 den 7. januar (natt til søndag).

Politiet er også interessert i om noen kan ha video fra bil med opptaksfunksjon, som dashcam, Tesla Sentry Mode eller lignende i samme tidsrom den 7. januar på Fylkesveg 65, på strekningen: rundkjøringen ved Best bensinstasjon på Fannrem og til E39 ved Orkanger sentrum. Politiet er interessert i opptak fra bilkamera i begge retninger.

Ingen pågrepet

De som har tips i saken kan kontakte politiet via nettsiden tips.politiet.no/trøndelag eller på tipstelefon 73 48 94 00 mellom klokka 08.00-15.30.

Politiet er i gang med etterforskning og av hensyn til den og siden ingen er pågrepet er det begrenset hva politiet har av informasjon på nåværende tidspunkt.