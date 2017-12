To biler i trafikkuhell ved Bakke bru i Trondheim

Her er julens kaloribomber

Saken oppdateres.

- Nødetatene rykker ut til melding om trafikkuhell på Bakke bru, skriver politiet i Trøndelag på Twitter like etter klokken 18 lørdag.

Uhellet skjedde i krysset mellom Olav Tryggvasons gate og Kjøpmannsgata, like ved Bakke bru som går over Nidelva. Politiet kom raskt til stedet.

- Det er ikke alvorlig, det er ikke meldt om personskade, sier operasjonsleder Trond Volden ved Trøndelag politidistrikt.

Brannvesenet ryddet opp på stedet etter sammenstøtet. Den ene bilen hadde tydelige skader i fronten, mens den andre bilen hadde fått utløst kollisjonsputer.

Senere opplyste politiet at en bilfører i 20-årene hadde fått førerkortet beslaglagt på grunn av mistanke om uaktsom kjøring, og at det førte til ulykken. Det opplyste også at det vil bli opprettet en sak.

Meldingen om uhellet i Trondheim sentrum kom klokken 18. Veiene ble ikke sperret av.