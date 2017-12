Her ødelegger Leicester-spilleren julefeiringen for Manchester United fem minutter på overtid

Politiet pågrep to gjerningsmenn etter innbrudd ved NTNU i Trondheim

Saken oppdateres.

Politiet meldte klokka 07.27 om et pågående innbrudd ved NTNU, og meldte samtidig at de hadde flere enheter som jobbet på stedet.

Pågrepet i nærheten

Klokka 07.48 kunne politiet melde at to gjerningsmenn var pågrepet i nabolaget - etter at det var gjort søk. Begge gjerningsmennene innbringes til arresten.

- Vi fikk melding fra NTNU sine vektere på stedet. Tyvene skal ha vært inne i Realfagsbygget, sier operasjonsleder Arnt Harald Aaslund hos politiet i Trøndelag.

Politi og vektere jobber ennå med å få klarlagt hva som eventuelt er stjålet og ødelagt på stedet.