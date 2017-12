Student-video tar av på Youtube

Her ødelegger Leicester-spilleren julefeiringen for Manchester United fem minutter på overtid

Saken oppdateres.

- Vi har nå 700 000 visninger på Youtube og 200 000 på Facebook. Vi har 200 000 vinsinger bare de siste par dagene. Håpet er at vi passerer 1 million før julaften. Vi hadde ikke trodd på så høye visningstall, men hadde et håp om at det kunne bli bra, sier Eirik Lian som er gruppeleder for profilering ved NTNU.

Videoen ble sluppet i fjor og hadde rundt 200 000 visninger på Youtube. I årets juleinnspurt er den blitt gjenoppdaget, og antallet avspillinger øker rekordraskt.

Alt klaffet

Produsent Gunnar Kåre Hansen forteller at prosessen rundt sangen var et typisk eksempel på at alt klaffet. Opptakene ble gjort i fjor på Savalen i løpet av noen få korte timer med dagslys, det var en utfordring i seg selv.

- De dro til Savalen for å få gjor topptak der det var snø. Jeg husker det var snakk om at minibussen som dro oppover kjørte seg fast så det var ikke helt problemfritt, men resultatet ble bra og vi var kjempefornøyde da vi passerte 200 000 visninger i fjor, forteller Eirik Lian.

Øker voldsomt

NTNU sier i en pressemelding at videoen nå økes med flere tusen avspillinger i timen, takket være ivrig tipsing av seere i sosiale medier. Det er særlig i USA, Canada, Tyskland, UK og Nederland mange seere befinner seg.

Dette er sjette året NTNU gir alle sine ansatte og studenter en julesang og video i julegave.

- Bak ligger en ide om at det er bedre å gi bort en sang og en visuell opplevelse istedenfor fysiske gaver som gjerne også har et negativt miljøaspekt med seg. Julegavene har blitt meget godt mottatt av våre, og samtidig får vi vist frem hvilke fantastiske musikere vi har på NTNUs institutt for musikk.

Vi har brukt noen av NTNUs fremste musikere og alumner. Alle sangene er spilt av NTNU egne studenter på Institutt for musikk. Vi finner musikere både fra klassisk, kirkemusikk og jazzutdanningene, skriver NTNU i pressemeldingen.

«Drummer boy» er en jente

Sangene er arrangert av tidligere studenter ved universitet. Blant annet har Kristoffer Lo fra Highasakite gjort en versjon av «Walking in the air», kjent fra «The Snowman», barnefavoritten skrevet av Raymond Briggs, og filmatisert i 1982. Og en av verdens fremste jazzfilolinister og NTNU-alumn, Ola Kvernberg, har gjort en versjon av en norsk julefavoritt, nemlig Dum Dum Boys’ «Stjernesludd».

Versjonen av The Little Drummer Boy er arrangert av Eva Holm Foosnæs. Video er produsert av Gunnar Kåre Hansen ved NTNUs kommunikasjonsavdeling i samarbeid med filmskaper Terje Trobe.

Trommeslageren er en jente selv om tittelen er «Little Drummer Boy», noe som var et bevisst valg fra NTNU sin side.

