Greier du å gjette hva slags pepperkakekreasjon dette ble til...

Skal lage ressurssenter for skating og petanque: - Dette kan legge til rette for egenorganisert aktivitet i hele landet

Disse sakene ble mest lest hos Trd.by i juli: Disse sexleketøyene kjøpte trøndere i sommer: - Det er en økning i kjøpet av produkter for menn

- Det må skje under og mirakler hvis vi skal få til skøyteis her

Saken oppdateres.

- Vi har tradisjon for å være litt kreative i familien. Vi har jo vært gjennom diverse pepperkakehus og andre ting tidligere. Og vi har snekret og laget ting med hendene, sier Eigil Nordstrøm (26).

Sammen med broren, Amund (22) har han i flere år laget den ene utfordrendene kreasjonen i pepperkakedeig etter den andre. Adresseavisen omtalte også brødrene i fjor da de laget ei skikkelig trollfuru.

Kort planleggingstid

I år resulterte det i en svært detaljert og livaktig hummer. Alt i pepperkakedeig og satt sammen med brent sukker.

LES OGSÅ: Sintef byggforsk har laget en egen anvisning for vellykket bygging av pepperkakehus

- Det året her hadde vi kort planleggingstid. Vi hadde en liten brainstorming. Vi ville tenke utenfor boksen og lage noe som har en mer organisk form. Det er litt mer interessant, sier Nordstrøm, som til daglig er billedkunster og holder til i London. I år har han blant annet stilt ut bilder ved Galleri Ismene.

Brødrene brukte to kvelder på å studere bilder av hummer og tegne delene på papir. Malene ble brukt til å skjære ut delene i deig og steke dem dagen etter.

Deretter brukte de en fjerde kveld til å montere det hele sammen, forteller Eigil Nordstrøm.

Nidarosdomen vanskeligst

- Vi har en del erfaring med å finne løsninger for å få det til, sier han.

Tidligere har de to blant annet laget en star destroyer fra Star Wars, en hel pepperkakelandsby og en intrikat modell av Nidarosdomen. Det siste var det største og mest tidkrevende prosjektet, ifølge Eigil Nordstrøm.

LES OGSÅ: Se hvilken sprø idé brødrene Pepperkake-gal fikk i år

Han sier årets prosjekt var en stor utforming, men eetterhvert kjenner de materialet og teknikkene som skal til.

Deler sine triks

- Det er snakk om tynne pepperkaker, Det er lurt med bare et par milimeters tykkelse. Og akkurat når det kommer ut av ovnen har du kanskje tjue sekunder på deg til å legge den over en form og bøye det, vi brukte termoser, vinflasker og andre ting, sier Nordstrøm.

LES OGSÅ: Se Heidis herskapelige pepperkakehus og lær hvordan du kan lage det selv

Klørne var noe av det vanskeligste å få til. For å få til krumningen bygde de to former i papp som de la dem over.

- Og det er mye sliping som skal til. Vi bruker sandpapir for å gjøre justeringer, sier Nordstrøm.

Sist men ikke minst brukes smeltet, brent sukker for å lime delene sammen.

LES OGSÅ: Her er julens kaloribomber

- Når vi dypper delene i sukker varmes også kakedelene opp av sukkeret og er litt bøyelige, slik at vi kan justere på formen, sier Nordstrøm.

Hvilket prosjekt de to brødrene skal gi seg i kast med neste år vet de fortstatt ikke.

- I år tenkte vi lenge på å lage en laks. Det var noe av det vi kom opp med under brainstormingen, men jeg vet ikke hva det blir til. Jeg tror ikke jeg skal love at det blir det, sier Eigil Nordstrøm.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.