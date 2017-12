Masseslagsmål i sentrum

Saken oppdateres.

Klokken 02.38 natt til onsdag fikk politiet i Trondheim flere meldinger om et større slagsmål i Fjordgata.

- Det var meldinger om at mellom 10 og 20 personer var involvert i et slagsmål utenfor et utested i Fjordgata. Fire vektere skal også ha vært involvert i episoden, forteller operasjonsleder Bjørn Handegard ved Trøndelag politidistrikt.

Politiet fikk først melding om at flere vektere var blitt angrepet, men dette viste seg å ikke stemme.

- Vekterne hadde prøvd å roe ned situasjonen som oppstod blant de andre på stedet. Det hele endte med at en person ble innbragt til arresten. Vi har også registrert en fornærmet i saken. Flere personer hadde forduftet da vi kom frem. Det er også en del uklarheter om hvem som har gjort hva, forteller Handegard.

Mannen i 20-årene som ble pågrepet betegnes som mistenkt i saken og vil bli anmeldt for ordensforstyrrelse, opplyser politiet.

#Trondheim - det skal ha vært slåssing mellom flere personer på stedet. Det skal nå være kontroll på stedet. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) December 27, 2017

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.