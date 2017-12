Røykutvikling i boligblokk på Strindheim

Tror flere unge trekker til naturen for å slippe unna skjermen

Saken oppdateres.

- Nødetatene rykker ut til røykutvikling i bolig på Strindheim. Det meldte politiet i Trøndelag klokka 12.24.

Kort tid etter melder politiet at brannen er under kontroll.

Det har oppstått brann i et fordelingsskap.

- Ingen er skadet eller utsatt for røyk, opplyser politiet.

Trond Fjellseter, innsatsleder brann

- Vi fikk melding om røykutvikling i kjelleretatsjen i en boligblokk, Der har det vært varmgang i et elfordelingsskap i sokkelen, sier Trond Fjeldsæter, innsatsleder brann.

- Det ble ikke skader på bygningen unntatt i det rommet elskapet er, og en del røyk, sier innsatslederen.

Det var ikke behov for evakuering, opplyser brannvesenet.

- En person var litt utsatt for røyk, men han hadde ingen plager. Han har tilbud om å oppsøke

Det er 30 boenheter i den relativt nybygde boligblokka.

- Plutselig gikk brannalarmen i leiligheten vår. I og med at bygget er såpass nytt, trodde vi det var en falsk alarm, men så gikk vi ut og merket at alarmen gikk over hele bygget, sier Arild Olufsen, styremedlem i sameiet.

Han låste seg inn i byggets tekniske rom.

- I hovedelrommet merket jeg med en gang at det var røyk, og ringte 110, sier Olufsen.

Nå er beboerne bekymret for at hendelsen skal gå ut over strøm og varme, men skal få hjelp av en tekniker som skal se på anlegget.