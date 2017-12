Stort strømbrudd i Trondheim

Saken oppdateres.

Adresseavisen fikk torsdag morgen telefoner fra både Fossegrenda, Risvollan, Steinan og Ila om at strømmen forsvant cirka klokken 05.30.

12 000 husstander

- Det er litt over 12 000 husstander som er rammet. Det har oppstått to feilsituasjoner ved to viktige trafostasjoner, hva som har skjedd vet vi ikke ennå, men vi jobber med saken, fortalte kommunikasjonsdirektør i Trønderenergi, Bengt Eidem, like før klokken 06.00.

Det er ifølge Trønderenergi i trafostasjonene i Fossegrenda og i Vestbyen hvor disse feilsituasjonene har oppstått.

Flere eksplosjoner fra trafo

En adressa.no-tipser forteller at han hørte en eksplosjon i Fossegrenda like før strømmen forsvant.

- Det var et kraftig smell fra trafostasjonen cirka klokken 05.30. Så fikk jeg SMS fra Trønderenergi om at det var strømbrudd. Nå like etter klokken seks smalt det igjen, forteller Øyvind Bromstad, som bor bare femti meter fra trafostasjonen.

Klokken 06.28 forteller trafonabo Øyvind Bromstad at strømmen er tilbake i Fossegrenda.

Komponentfeil

Klokken 07.50 er fortsatt 1523 kunder uten strøm.

- Dette er kunder i Midtbyen, Ila og Trolla. I de andre bydelene har vi klart å koble om slik at de får strøm fra andre steder enn de strømstasjonene hvor det har oppstått feil. Vi håper at alle har strømmen tilbake før klokken 09.00. Det kan ta kortere tid og det kan ta lengre tid, sier Bengt Eidem i Trønderenergi.

- Vet dere hva som er årsaken til strømbruddet?

- Det er sansynligvis en komponent mellom Strinda og Fossegrenda som har røket. Smellet som mange har hørt kan tyde på at denne komponenten er på linja nært trafostasjonen i Fossegrenda, sier Eidem.

