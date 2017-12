– La det private fyrverkeriet ligge

Her kan du se fyrverkeri nyttårsaften i Trøndelag

Travel romjul for bilbergerne

- Det hender at jeg rett og slett ikke husker hvordan jeg var før jeg ble far

Skihåpet har et helt spesielt ritual like før start

To demonstranter skutt og drept i Iran

Skihåpet har et helt spesielt ritual like før start

Nedbørsrekorden glapp for Bergen sentrum

Saken oppdateres.

Fra Festningen i Trondheim skal det skytes opp familiefyrverkeri og nyttårsfyrverkeri ved midnatt, også i år. I tillegg blir det offentlige fyrverkerishow flere andre steder i Sør-Trøndelag. Ifølge prognoser fra Meteorologisk institutt kan Trondheim få det beste fyrverkeriværet i landet på nyttårsaften.

200 kilo fyrverkeri

Allerede fredag har man begynt å sette opp sikkerhetsgjerder og montere ramper til fyrverkeriet på Festningen. Selve fyrverkeriet settes opp på nyttårsaften.

- Det går som planlagt: Klokka 18.30 er det vardetenning på Festningen ved ordfører Rita Ottervik, og så kommer familiefyrverkeriet klokka 19.00. Klokka 24.00 blir det festfyrverkeri. Så det skal ikke være dårligere enn i fjor, og da var det veldig bra, synes jeg, sier Odd Arne Nilsen,driftsleder for idrett, park og skog i Trondheim Bydrift.

Det er pyrogruppa Eksplosiv som for femte gang har fått ansvaret for å sende opp Trondheims nyttårsfyrverkeri. Gruppen består stort sett av kjemistudenter fra NTNU.

- Vi fyrer av nærmere 200 kilo fyrverkeri, og det blir ganske likt som tidligere år. Familiefyrverkeriet med litt mindre effekter varer i seks minutter. Ved midnatt blir det flere effekter, og hele fyrverkeriet varer i ni minutter. Festfyrverkeriet vil også kunne sees fra flere deler av Trondheim, sier Helge Bergo, leder i pyrogruppa Eksplosiv, til Adresseavisen.

- De er svært kvalifisert, og både vi og ordføreren synes at det er flott at noen med tilknytning til byen får oppdraget, sier Nilsen.

De er åtte personer som bruker hele dagen nyttårsaften på forberedelser og til slutt avfyringen. Pyrogruppa synes slett ikke det gjør noe å jobbe hele nyttårsaften mens andre medstudenter er på fest.

- Det er fryktelig gøy å drive med fyrverkeri, og vi synes dette er stas. Vi koser oss med jobben, sier Helge Bergo.

LES OGSÅ: Politiet ble nedringt etter kjempefyrverkeri

- Kutt ut eget fyrverkeri

Kommunen bruker om lag 150 000 kroner på selve fyrverkeriet. I tillegg kommer sikkerhetstiltak, blant annet innleide Securitas-vakter til mellom 40 000 og 50 000 kroner.

- Vi mener det er vel anvendte penger, og vi må ha et godt sikkerhetsopplegg. Det er jo som følge av forbudssonen at vi har offentlig fyrverkeri, slik at folk skal unngå å holde på med dette selv. Det er da ulykker skjer, sier Nilsen.

- Vi vil oppfordre folk til å kutte ut sitt eget fyrverkeri, og heller se det offentlige fyrverkeriet. Offentlig fyrverkeri er en trend over hele landet, faktisk over hele verden, sier Nilsen.

LES OGSÅ: Menn og de over 30 blir oftest skadd i fyrverkeriuhell

Trondheim kommune har også i år en utvidet forbudssone der det er forbudt å bruke fyrverkeri. Dette gjelder sentrumsområdene i Trondheim. Utenfor sonene er det bare tillatt å bruke fyrverkeri på nyttårsaften mellom kl. 18.00 og 02.00.

- Finn et utkikkspunkt

Familiefyrverkeriet og vardetenningen er et arrangement der folk kan komme til Festningen og delta.

Men festfyrverkeriet ved midnatt er ikke ment som et arrangement folk møter opp til, men som en oppskyting som man ser fra avstand.

Familiefyrverkeriet har kortere avstand og andre sikkerhetssoner, og er derfor bedre egnet å se fra nært hold.

Nilsen anbefaler utsiktspunkter som Elgeseter bru, Marinen, Kvilhaugen, Bergsbakken og Gløshaugen, for dem som vil se festfyrverkeriet idet 2017 går over i 2018.

- Da ser du fyrverkeriet slik det er ment å sees, sier Nilsen.

- Hvis du står ved Festningen midnatt, får du bare vondt i nakken, sier Bergo.

Trøndelag brann – og redningstjeneste oppfordrer også på sine nettsider folk til å legge bort sitt private fyrverkeri og heller se et av de mange fyrverkerishowene som avfyres i Trøndelag ved midnatt.

LES OGSÅ: Øyelege ønsker forbud mot privat fyrverkeri

Her er oversikten over offentlige fyrverkerishow i Sør-Trøndelag:

Klokka 17.00:

Midtsandtangen friluftsområde i Malvik

Vigrid idrettsanlegg på Leinstrand

Isen ved Modalsveien 850 i Rissa

Klokka 18.00:

Overvik gård på Ranheim

Klokka 19.00:

Familiefyrverkeri fra Kristiansten festning i Trondheim

Klokka 24.00:

Festfyrverkeri fra Kristiansten festning i Trondheim

Jordene nedenfor Saksvik skole i Malvik

Stølen hytteområde i Oppdal