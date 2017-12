Erkjenner skadeverk på skiløypa og å ha kjørt bil i utmark

Her kan du se fyrverkeri nyttårsaften i Trøndelag

Brannsjefens to viktigste råd før nyttårsfeiringa

Folk krysser Kyvannet til tross for advarsler

ICTY: Giftflaske var for liten til å bli oppdaget

To avhørt for lek med fyrverkeri etter rekkehusbrann

Saken oppdateres.

Det var lørdag morgen at politiet meldte om en forlatt bil i skisporet ved Høgåsen, ikke langt fra Granåsen.

Ifølge operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Bernt Tiller, dreide det seg om en person som hadde lånt en bil, og deretter ha kjørt ut i skisporet.

Vedkommende skal nesten ha kommet seg opp på vegen til Lian før han kjørte seg fast.

Erkjenner forholdene

Bilføreren ble tatt med inn til politiet, blant annet for å sjekke om det var snakk om ruskjøring.

Personen er nå avhørt, opplyser krimvaktleder Randi Småland ved Trøndelag politidistrikt.

- Personen erkjenner å ha kjørt bil i utmark og skadeverk på skiløypa. Han erkjenner ikke straffskyld for ruskjøring, sier Småland.

- Skjer nesten hver helg

Kjetil Adolfsen i Trondheim bydrift var ute for å kjøre tråkkemaskin da han oppdaget bilen i skisporet. Han mener føreren hadde kjørt inn via Fjellseter kapell, og så videre tre kilometer ned i lysløypesystemet.

- Nesten hver helg er det noen som prøver seg på dette, så vi er ikke uvant med bilspor i skiløypa. Det har vært slik i mange år, sa han til Adresseavisen lørdag.

Kan vente seg bøter

Ett vitne er foreløpig avhørt i saken, og krimvaktlederen sier saken fremdeles er under etterforskning.

Operasjonsleder Bernt Tiller antydet lørdag at bilføreren kan vente seg bøter for både skadeverk og kjøring i utmark, og eventuelt for ruskjøring.

- Det er for tidlig å si hvilken reaksjon vedkommende kan vente seg. Vi må undersøke mer for å få frem alle opplysningene, sier Småland.

