Diesel kostet mer enn bensin på denne Esso-stasjonen

Anmelder sjåfør for ikke å ha meldt fra til politiet

Saken oppdateres.

- Dieselprisen hos Esso Kolstad var i dag 14,89 kroner mens bensinprisen var 14,75 kroner. Det er nok første gang på ganske mange tiår at diesel er dyrere enn bensin, skriver en tipser til Adresseavisen.

Han observerte dette klokken 06.30 torsdag morgen denne uken.

Uvanlig

Esso-stasjonen drives av Deli de Luca som har som formål å skape en mellomting av bensinstasjoner og restaurant. De ansatte kan ikke uttale seg om prisene på drivstoff. Etter det Adresseavisen forstår var det en tilfeldighet at dieselprisen var under bensinprisen og at det ikke vil bli vanlig fremover.

- Teknisk feil

Certas Energy Norway kjøpte i fjor bensinstasjonene til Esso i Norge. Adimistrerende direktør Lars Østby har en forklaring på hva som skjedde på Kolstad.

- En teknisk feil ved stasjonen førte til at bensinprisen i en relativt kort periode ble lavere enn dieselprisen, sier Østby.

Om dieselprisen igjen kan bli høyere enn bensinprisen, eller om det blir en utjevning på prisene kan han ikke spå:

- Prisene på drivstoff avhenger i hovedsak av internasjonale produktpriser og valutakurser, sier Østby.

