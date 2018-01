Se ordfører Rita Ottervik vie Robin og Linn

Som et spøkelse løp jeg gjennom 2017

Politiet etterlyser to menn etter hytteinnbrudd - våpen og ammunisjon forsvunnet

La opp og flyttet til Trøndelag for å jobbe: Nå er bergenseren klar for Byåsen

Trønder tiltalt for grov korrupsjon

Stort hinderløp kommer til Vassfjellet: - Det er jo galskap. Galskap for voksne som har sluttet å leke

Fare for ekstremvær i Trøndelag på søndag

Disse kravene fra landslagssjefen må Northug innfri for å få OL-billett

Slik løste de det: Per Kristian og Line hadde 50 000 til alt fra veggpanel til kjøkken- og baderomsinnredning

Tre menn tiltalt for grov korrupsjon

Saken oppdateres.

Fra nyttår ble vigselsmyndigheten overført fra tingrettene til kommunene. For Trondheims del er første dag i dag, og Adresseavisen er med som flue på veggen når Robin Fjellhammer og Linn Karlsen Fjellhammer gir hverandre sitt ja foran ordfører Rita Ottervik.

LES OGSÅ: Disse kan vie deg og kjæresten din i Trondheim fra nyttår

- Det er jo litt artig da. At det er selveste ordføreren som skal vie oss, sier det snart nygifte paret.

Paret er fra Råholt i Akershus, og kjørte opp til Trondheim sent i går kveld. At de gjør det i Trrondheim handler i stor grad om at de liker byen veldig godt.

- Det er bare to – de to som er med oss oppover- som vet om dette. Vi ønsket ikke så mye oppstyr, sier Linn.

- Så det er derfor dere lar Adresseavisen bli med på hele vielsen?

- Hehe, det blir jo live, så det går bra, mener Linn.

Hvor bra det blir kan dere se her fra cirka 13.45. Etter planen skal hver vielse ta 15 minutter, og Robin og Linn har fått giftetidspunkt klokka 14.00.

Les mer: Vigsler flyttes fra tinghuset