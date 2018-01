Bil i grøfta i Heimdalsveien

Saken oppdateres.

Politiet melder på Twitter at bilen kjørte utfor klokka 12.15 lørdag. Politiet skriver at de har opplysninger om at fører måtte kjøre ut for å unngå sammenstøt med en bil som trolig brøt vikeplikten. Den andre bilen kjørte videre.

En lyktestolpe ble, ifølge politet, ødelagt. Det skal ikke være personskade.