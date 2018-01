Lettere skadd etter frontkollisjon

- Skadelig for partiet at folk går i skyttergravene

Saken oppdateres.

- Det ser ut som den ene bilen kom over i motgående kjørefelt, og at den andre forsøkte å svinge unna. Det var likevel ikke nok til å unngå sammenstøt, opplyser innsatsleder Dag Otto Evensen.

Det satt én person i den ene bilen og to i den andre. Den ene klaget over smerter i mage/brystregionen og fikk behandling av ambulansepersonell. Politiet opplyser at det blir tatt avhør på stedet.

Det var ikke spesielt glatt på veien, som var i en overgang mellom 40- og 60-sone. Innsatsleder advarer likevel at det kan bli glatte veier utover kvelden.

Politiet meldte om ulykken på Twitter like før klokka 20.45 at det hadde skjedd en trafikkulykke i Fortunalia i Trondheim, og at nødetater var på vei til stedet.