Vant pris for å ha utviklet matbyen Trondheim

- Årets pris går til en person som har hatt en sentral rolle i utviklingen av matbyen Trondheim og matregionen Trøndelag, sier juryen i sin begrunnelse for pristildelingen.

De peker på at Hildonen er mest kjent for jobben han har gjort i sin egen virksomhet, og er hedret mange ganger for faglig dyktighet der. Men ikke alle er kjent med den enorme innsatsen han har lagt ned for Trondheim, mener juryen.

- Årets prisvinner har bidratt på mange forskjellige måter. Entusiasme, kvalitet, samarbeid og raushet er stikkord. Vedkommende stiller opp når noen vil teste ut nye ideer og deltar med entusiasme i piloter for å bidra til utvikling av Trondheim i det lange løp. Og i stedet for å klage over det som mangler i Trondheim, tar denne personen initiativ og prøver å ordne opp selv, sier juryen.

Til forskjønnelse av byen

Det er Selskabet for Trondhjems Bys Vel som deler ut prisen. Den gis til en person, bedrift eller institusjon som «i særlig grad har virket til nytte eller til forskjønnelse av Trondheim by». Direksjonen i selskapet er jury for prisen.

I jurybegrunnelsen trekker de blant annet frem:

Hildonen startet den første restauranten i Trondheim og Trøndelag som satset på lokale råvarer, var med på å etablere Fagråd Reiseliv i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, var blant initiativtakerne til Oi Matsenter sammen Høgskolen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og var blant de første som signerte og tok i bruk Trøndersk Matmanifest, da Trøndelag som første region i verden fikk sitt eget matmanifest i 2011.

- Beste lærested

Hildonen var også pådriver for Trøndersk Matfestival, som er Norges største lokalmat-festival, og Bryggerifestivalen.

Juryen viser også til at da E.C. Dahls Bryggeri skulle legges ned, var prisvinneren med i den indre krets som jobbet med ideen om å få med Ringnes og Carlsberg til å satse på et øl-senter i Trondheim.

Juryen skriver også at mange av Trondheims og Norges dyktige kokker og servitører har gått i lære hos Hildonen og kompanjongen Alexander Skjefte, som sammen eier restaurantene To Rom og Kjøkken og Bryggeriet Pub og Kjøkken.

- Det sies at Norges beste lærested for kokker og servitører er utviklet på restauranten som Hildonen og Skjefte driver i Trondheim, sier juryen.

Statuett, blomster og diplom

Vinneren av Trondhjems Bys Vels Pris får statuetten av «Den smilende viking», blomster og diplom. Hildonen fikk tirsdag kveld prisen overrakt på restauranten To Rom og Kjøkken.

Blant tidligere vinnere av Trondhjems Bys Vels Pris er arkitekt Sven Skibnes, nobelprisvinnerne May-Britt og Edvard Moser, Trondhjems Sanitetsforening, Vitenskapsmuseet, Per Høiem i Galleri Ismene, besøkssenteret ved Nidaros Domkirke, Studentersamfundet, kunstmaleren Håkon Bleken og Rema-gründer og Lade Gaard-eier Odd Reitan.