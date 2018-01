Trondheim Concerts vant gjev pris

Tove Helen Tronstad vet litt for godt hvordan det er når politiet ringer og forteller at noe har skjedd med datteren hennes

Petter Northug, can you hear me? Jeg vil si tusen hjertelig takk – så langt! Og et minne sitter spesielt i hos meg

Saken oppdateres.

Prisene, som i år ble delt ut for fjerde gang, skal hedre mennesker som over en lengre periode har jobbet med å markedsføre Trondheim på et nasjonalt og internasjonalt plan gjennom kultur-, idrett- og kongressarrangement.

- Kan bli størst i landet

Det ble i løpet av kvelden delt ut tre priser, hvor Stein Vanebo og Kristian Digre ved Trondheim Concerts mottok prisen for kultur og idrett.

LES OGSÅ: Hedret ildsjeler

I juryens begrunnelse for prisen trekkes de mange konsertene på ulike arenaer i Trondheim de siste årene frem.

- De har med fokus på store internasjonale konserter, bidratt til at Trondheim er blitt en av landets fremste konsertbyer. Med utvikling av Sverresborg Arena og Granåsen som arenaer for store konsertopplevelser, har de gjort internasjonale artister på høyeste nivå tilgjengelige i vår region, begrunner de noe av prisutdelingen med.

Konsertene med Bruce Springsteen og Robbie Williams i Granåsen foran flere titalls tusen mennesker nevner de spesielt.

- Det viser at Granåsen har potensial til å bli landets største konsertarena.

I tillegg nevnes planene Trondheim Concerts har lagt for det kommende året, med etableringen av Dahls Arena. En konsertarena med plass til 20 000 mennesker, som skal huse festivalen Trondheim Rocks i juni.

LES OGSÅ: Døråpneren Øye

- Satt Trondheim på kartet

Fagprisen gikk i år til instituttleder på Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB), Jorunn Helbostad, som er utdannet fysioterapeut og professor i bevegelsesvitenskap ved NTNU.

- Jorunn er en døråpner i ordets beste forstand. Gjennom mange år har hun gått foran og vært en pådriver for utvikling i sitt fagområde, og hun har bygd opp sin forskningsgruppe og aktivitet på tvers av fagområder. Både på NTNU, i Trondheim, samt nasjonalt og internasjonalt. Hun er dyktig til å løfte fram andre i sitt arbeid, heter det i noe av juryens begrunnelse.

For øyeblikket leder Helbostad et EU-prosjekt, kalt PreventIT. Det er et personalisert helse- og IKT-prosjekt for å forebygge funksjonstap i alderdommen. Hun leder samtidig et prosjekt med mål om å kartlegge og redusere fallrisiko ved hjelp av informasjon fra kroppsbårne sensorer. Prosjektet heter ADAPT.

Juryen trekker samtidig frem flere eksempler hvor Helbostad har hatt en sentral rolle, blant annet satsingen på toppidrett på Senter for toppidrettsforskning ved NTNU.

Større fokus på geriatri, rehabilitering og bevegelsesvitenskap både i behandling og forskning på NTNU og St. Olav, samt arbeidet sammen med Ulrik Wisløff på ISB, gullkortsatsning for MH-fakultetet og økt fokus og satsning på Velferdsteknologi ved MH og NTNU, er andre eksempler de legger frem.

- Hun har også satt Trondheim på kartet gjennom store internasjonale konferanser som ISPGR i 2012 og ESMAC i 2017. Hun er også involvert i flere internasjonale kongresser som kommer til Trondheim i årene fremover, fortsetter juryen i begrunnelsen.

100 år i bagasjen

Norges største og eldste studentuke, nemlig Uka, stakk av med prisen for hederlig omtale i år. Studentuka har siden 1917 blitt arrangert annenhvert år, bortsett fra i krigsårene, og feiret da i fjor 100 år.

LES OGSÅ: - Alle fire er døråpnere for Trondheim

- Festivalen har et forrykende kulturprogram med et bredt spekter av sjangre, og Uka kalles med rette Norges største kulturfestival, sier juryen.

Den 25 dager lange studentuka beskrives som en viktig møteplass i byen.

- Den er et svært viktig bidrag til at byen har den statusen den har som studentby, men er også en viktig døråpner for møter mellom studentene, byens næringsliv og befolkning.

- Med arrangementene H-helg (husets helg) og G-helg (gammelkaras helg) gir også Uka en anledning til at tidligere studenter opprettholder kontakten med byen, legges det til.

Til slutt nevner juryen at Uka også har et omfattende program for grupper som tradisjonelt faller utenfor, blant annet prosjektet Ukehjelpen.

Martin Næss, leder for Uka, mottok prisen.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter