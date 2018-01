- De bør komme til sans og samling og trekke invitasjonen

Omsatte for over 10 700 kroner i minuttet i fjor

Saken oppdateres.

- Han sprer rasisme og jødehat. Det er rett og slett trist at han er invitert hit, sier tidligere NTNU-student Robert Hoven.

Han er en av flere som reagerer på at Lysglimt Johansen skal delta på et debattmøte om Donald Trumps første år som president. Møtet arrangeres i storsalen på Samfundet på lørdag.

- Jeg håper invitasjonen var ubetenksom, og at de tenker seg om en gang til, sier Hoven.

En annen som har reagert er Ingrid Reinholdtsen, som tidligere har vært frivillig på Samfundet. Til gratisavisen Natt og Dag sier hun at det er «usmakelig» at Lysglimt Johansen er invitert.

- Det at han skal snakke om en annen person, uten å bli stilt til veggs for sitt politiske syn, det er en legitimering av hans holdninger som jeg synes er hårreisende fra Samfundet sin side, sier hun til avisen.

Trump-tilhenger

Lysglimt Johansen deltok også på et møte på Samfundet før presidentvalget i USA høsten 2016, som en ivrig tilhenger av Donald Trump. Siden den gang har han etablert det nasjonalistiske partiet Alliansen, og kommet med en rekke kontroversielle uttalelser.

- Jødene er en viktig maktfaktor i samfunnet, men det får man ikke lov til å snakke om. Da kommer det grupperinger betalt av sionister og sier at det kan man ikke si, sier Lysglimt Johansen til Adresseavisen.

Han avviser alle påstander om rasisme, antisemittisme og jødehat.

- Det er karakteristikker som den liberale venstresiden krampaktig bruker om folk de ikke liker. Det skjer også i USA, der Donald Trump får disse ordene brukt mot seg, sier Lysglimt Johansen.

- Hva tenker du om kritikken mot at du er invitert?

- Den er trist og urettferdig. Forrige gang fikk jeg høre at jeg gjorde en god jobb, og studentene vil høre meg igjen, sier Lysglimt Johansen.

Konspirasjonsteorier

Før stortingsvalget i fjor høst skrev statsrådene Jan Tore Sanner og Torbjørn Røe Isaksen et leserinnlegg i Vårt Land, som en reaksjon på uttalelser fra Lysglimt Johansen.

- Norske jøder skal vite at regjeringen tar sterkt avstand fra konspirasjonsteorier fremsatt av en kynisk partileder for å skaffe seg oppmerksomhet før valget, skrev statsrådene.

Lysglimt Johansen fremholder at det i forkant av leserinnlegget ble spredd meldinger i sosiale medier som ga seg ut for å være fra han. Statsrådene viser ikke til noen av disse meldingene i sitt innlegg, som Lysglimt Johansen mener er et eksempel på jødisk makt.

- Brevet fra statsrådene er formulert av Ervin Kohn, leder av det mosaiske trossamfunn. Jeg mener å kjenne igjen ordleggingen. Det kan ikke være tilfeldig, teksten er foreslått av han. Han kan diktere regjeringen til å si at han ikke har makt. Hvem andre kan få til det? spør Johansen.

- Nesten ufattelig

Både Ervin Kohn og Torbjørn Røe Isaksen tilbakeviser påstandene.

- Påstanden er et ufyselig eksempel på antisemittisme av verste sort. Det er nesten ufattelig at det går an å si noe sånt i 2018. Dessverre er det ikke overraskende, for vi vet at disse tankene fortsatt fins i Norge, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Han frykter at tanker og ord kan føre til handlinger.

- Dette er ikke ufarlige villfarelser, det er antisemittiske tanker som vi kjenner fra flere tusen år med historie. Jeg har ingen grunn for å anklage Lysglimt for voldsbruk, men denne typen holdninger nører opp under ekstremister som vil bruke vold, sier Røe Isaksen.

Lysglimt Johansen sier at Alliansen står for «nasjonalisme med et smil».

- Vi er mot vold, og vi oppfordrer alle som lytter til oss om å avstå fra bruk av vold, sier han.

- Åpenbart rasistisk

Frem til onsdag denne uken var Røe Isaksen kunnskapsminister, og ansvarlig for universitetene. Han ønsker nå ikke å mene noe om invitasjonen av Lysglimt Johansen.

- Generelt mener jeg vi skal ha vide rammer for ytringsfrihet, også for avskyelige holdninger. Lysglimt Johansen gjorde seg kjent som Trump-supporter, men nå er han noe langt mer enn det. Veldig mye av det han sier og skriver er åpenbart rasistisk, det er ingen tvil om det, sier Røe Isaksen.

Naziuniformer

Ervin Kohn, leder for det mosaiske trossamfunn i Norge, viser til at det bare er få uker siden bartendere og vakter brukte naziuniformer på en tema-fest på Samfundet.

- De viser at de ikke har lært noen ting. De skjønte ikke hvorfor det var galt med den nazifesten, og nå skjønner de ikke hvorfor det er galt å invitere Lysglimt Johansen til debatt. Ignoransen vil ingen ende ta. De bør komme til sans og samling og trekke invitasjonen, sier Kohn.

Ytringsfrihet

Styret i Studentersamfundet har diskutert om invitasjonen skulle trekkes tilbake.

- Utfallet ble at vi ikke trekker invitasjonen til Lysglimt Johansen. Kritikken kan vi stå i, og det er viktig for oss å favne om ytringsfriheten vi har i Norge og en åpen talerstol på Studentersamfundet, sier leder Tale Bærland.

Hun forteller at en møteleder vil gripe inn dersom debatten «sklir ut» fra temaet for møtet.

- Bidrar dere til å ufarliggjøre holdningene til Lysglimt Johansen?

- Han ble ikke invitert på bakgrunn av sine holdninger, men på bakgrunn av sitt syn på Trump. Det at vi inviterer innledere med andre meninger enn det Samfundet står for er ikke et problem, jeg vil heller påstå at det motsatte heller ville vært et problem, sier Bærland.