Fyrte seg opp mot dørvakter og politi på Solsiden

Klæbo klart best i sprintprologen

Saken oppdateres.

Politiet meldte om hendelsen klokka 01.31 i natt

- Mannen ble bortvist fra et utested av dørvaktene, dette nektet han å forholde seg til. Vi sendte politipatrulje til stedet, og mannen fortsatte å jekke seg opp. Og da er resultat at vedkommende havner i arresten, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt.

Ble det til tumulter da vedkommende skulle arresteres?

- Jeg vil ikke si direkte tumulter, men han gjorde litt motstand. Vedkommende var ikke interessert i å samarbeide med hverken vakter eller politi, sier operasjonsleder Kimo.

Og som politiet anførte på Twitter etter arrestasjonen: "Det blir ikke bedre av sånt".

Mannen i 30-årene blir antakelig avhørt utpå dagen i forhold til om bot blir vedtatt.

En relativt rolig natt for politiet

Politiet melder ellers om at det har vært en relativt rolig natt.

- Vi har imidlertid fått inn en god del bekymringsmeldinger om svært berusede personer som ferdes i og rundt byen i veldig lite klær. Dette til tross for temmelig kaldt vær. Vi har hatt politipatruljer ute for å hente tak i noen av disse. Og jeg håper at de som skal feste i helgen, tar hensyn til temperaturen ute, avslutter operasjonsleder Kimo.

#Trondheim. Mann i 30-årene havner i arresten etter bråk på Solsiden. Satte seg også opp da patruljen kom. Blir ikke bedre av sånt. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) January 20, 2018