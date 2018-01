Rykket ut til meldinger om vilt slagsmål på Buran

Her er Sagosens triks for å få sine franske venner til å gi Norge-hjelp

Saken oppdateres.

Politiet meldte om hendelsen klokka 02.50.

- Dette hørtes voldsomt ut da vi fikk inn de første meldingene om at flere personer var i vilt slagsmål i krysset mellom Innherredsveien og Mellomveien. Det kom inn en to-tre meldinger på dette samtidig. Men da patruljen kom til stedet var det relativt rolig der, og vi begynte å snakke med folk på stedet. Det viste seg at det var tre eller fire personer som hadde blitt angrepet av to andre, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt.

To personer skal ha blitt utpekt som de som angrep på stedet.

- Ingen alvorlige skader og ingen hadde behov for å legevakt. De to som ble utpekt, ble tatt inn i arrest og sitter her ennå, sier operasjonsleder Kimo.