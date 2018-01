Fikk beinbrudd etter påkjørsel, politiet mistenker promillekjører

At skuespillerne Mari og Jon kjøpte leilighet i Trondheim, fikk teatersjefene til å juble

Saken oppdateres.

Like etter klokken 4 natt til søndag oppdaget en bilist en skadet person som lå i Ranheimsveien.

Brudd i en fot

- Mannen hadde et brudd i en fot og forklarte til oss at han var blitt påkjørt av en bil. Han ble sendt til St. Olavs hospital der han nå får behandling for skadene, opplyser operasjonsleder Stig Roger Olsen ved Trøndelag politidistrikt.

Politiet etterforsker nå saken for fullt. En bilfører som ble stoppet for promillekjøring i samme område har nå status som mistenkt i saken.

Siktet for promillekjøring

- Bilføreren har vært i avhør og er siktet for promillekjøring, men erkjenner ikke å ha kjørt på noen. Han husker ingenting. Vi har foreløpig ikke tatt ut siktelse for påkjørselen, og avventer flere vitneavhør, sier Johan Aae, krimvaktleder ved Trøndelag politidistrikt.

Etterforskningen fortsetter utover dagen.

Ifølge krimvakta ble den skadde mannen funnet på Ranheimsvegen like ved gamle Ranheim skole.

