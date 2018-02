Kjørte ned rekkverk og står i trapp i Ravnkloa

Her er de ti best betalte jobbene i Norge

Saken oppdateres.

- En bil har kjørt ned rekkverk i ved Ravnkloa. Politiet er på stedet. Ingen personskade, melder politiet på Twitter klokken 12.27.

Ulykken har skjedd i Ravnkloa i Trondheim. Taxien endte opp med fronten halveis nede i trappa som går fra fortauet i svingen Munkegata/Fjordgata og ned på platået foran Fiskhallen.

- Må ha trodd det var vei der

- Vi hørte bare et brak. Bilføreren må ha trodd det var vei der, sier et vitne på stedet til Adresseavisen.

Operasjonsleder Bjørn Handegard ved Trøndelag politidistrikt opplyser at Falck er på vei for å hente taxien fra trappa.

Politiet er på stedet, men operasjonslederen har like før klokken 13.00 ikke fått noen tilbakemelding fra patruljen om årsaken til det som har skjedd.

Kjører for Norgestaxi

- Bilen kjører for Norgestaxi. Jeg har snakket med personen som er innehaver av drosjeløyven, men han visste ennå ikke hva som hadde skjedd da han ikke hadde snakket med bilfører. Jeg vet at bergingsbil er tilkalt og at politiet er på stedet, sier Ketil Heggelien som er ansvarlig for salg for Norgestaxi i Trondheim.