Nå kommer åtte etasjers punkthus i Grilstadfjæra

Saken oppdateres.

I tirsdagens bygningsråd ble reguleringsplanen for Grilstadfjæra felt B3 og N7 behandlet. På vegne av utbygger Grilstad Marina har Lund Hagem Arkitekter AS Marina utarbeidet forslag til reguleringsplan for den nordøstlige delen av området. Planen omhandler 383 boliger, noe næring, friluftsarealer og knapt et mål avsatt til båtpuss.

- Tenkt mer enn åtte etasjer

Ettersom det egentlig ikke er lov med høyhus i området ville ikke rådmannen være med på at det ene høyhuset skulle settes opp i åtte etasjer, men kun sju. Begrunnelsen er at bygget verken har en fellesskapsfunksjon eller markerer et viktig sted.

Dette gikk et enstemmig bygningsråd imot.

- Er det slik at det er spesiell begrunnelse for å gå over sju etasjer har vi ikke rustet oss til å bygge by i Trondheim. Jeg mener vi burde tenkt mer enn åtte etasjer også, sier Ingrid Skjøtskift, og ga uttrykk for at høyhuspolitikken i byen må revideres.

Særvilkår

Venstres Erling Moe støttet Skjøtskift.

- Vi har hatt denne utfordringen mange ganger, og det blir vanskelig hvis vi skal behandle hus med denne høyden med særvilkår hver gang, sier han.

Arbeiderpartiets Marek Jasinski - som bor i området - synes planen ser bra ut.

- Men det burde jo vært motsatt, at de største husene ikke ligger helt ut mot sjøen. Det er noe vi må tenke på i fremtiden, sier han.