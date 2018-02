Deler av Klostergata kan bli åpnet

Saken oppdateres.

Onsdag var det møte mellom Trondheim Spektrum, Trondheim kommune og representanter fra Riksantikvaren.

- I møtet orienterte vi om vår oppfatning av problemet, og har avtalt at utbygger skal foreslå tiltak for å hindre en forverring av setningsskadene og sprekkdannelsene som er avdekket i det aktuelle området i Klostergata, sier Sissel Ramstad Skoglund, som er seniorrådgiver og arkeolog hos Riksantikvaren.

- Hvilke tiltak er nødvendige?

- Det må utbygger få vurdere. Deretter skal vi ha konsulenter inn for å kvalitetssikre forslaget deres. Vi må vite at tiltakene er gode nok i forhold til hva veien tåler, rett og slett. Utbygger jobber med dette nå, og har antydet at et forslag kan ligge på bordet i løpet av morgendagen, sier Ramstad Skoglund.

Tap av kulturminner

Tirsdag denne uka ble det kjent at Riksantikvaren stopper all tungtransport til Nidarø i Trondheim, fordi man frykter at trafikken gjør skade på uerstattelige kulturminner.

I brev til Trondheim Bydrift ber Riksantikvaren om oppfølging i forbindelse med skader på fortauet innenfor et automatisk fredet område ved Elgeseter kloster.

Både fortau og veibane har betydelige setningsskader og sprekkdannelser.

Tips fra publikum

- Det var publikum som tipset oss om skadene, og vi har siden observert og sett på skadeomfanget, sier Ramstad Skoglund.

- Under asfalten er det et tynt sjikt med bærelag, og under dette ligger kulturlaget som inneholder rester av klosteraktiviteten som fantes her i middelalderen. Dette kan være rester av bygninger eller avfallslag, eller konstruksjonslag, fortsetter hun.

Riksantikvaren mener skadene vil forverre seg dersom tungtransporten fortsetter under nåværende forhold.

- Kulturminnet under Klostergata har nasjonal verdi, og anses som et unikt kulturminne, sier Ramstad Skoglund.

Ingen frist

Riksantikvaren er i utgangspunktet ikke koblet inn i byggeprosessen på Nidarø, ettersom Klostergata ikke er en del av reguleringsplanen. Men opprustningen av Klostergata kommer inn som et rekkefølgekrav og berører de unike kulturminnene.

- Det er ikke satt noen frist, men både utbygger og Trondheim kommune erkjenner problemet og jobber for å finne en løsning, sier Ramstad Skoglund hos Riksantikvaren.

Først et forslag, og deretter kvalitetssikring av tiltakene. I mellomtiden har Trondheim bydrift satt opp sikringsgjerder langs deler av veien for å hindre nye skader.

Kommunalråd Ingrid Skjøtskift (H) om stoppordren fra Riksantikvaren: - Nok et bevis på at utbyggingen på Nidarø aldri burde vært igangsatt