Person sendt til sykehus etter arbeidsulykke i Trondheim

Saken oppdateres.

Det opplyser innsatsleder Erik Bang Danielsen.

Ifølge politiet har personen fått en metall eller betongsøyle over seg. Ulykken skal ha skjedd under lossing fra vogntog.

Ingen vitner

- Det er ingen vitner til hendelsen. Personen ble funnet av to vogntogsjåfører. De registrerte at det ikke var noen aktivitet på stedet, og gikk for å sjekke, opplyser innsatsleder.

Brannvesenet klarte å fjerne søylen. Sjåføren, en mann, fikk livreddende førstehjelp på stedet.

Politiet kjenner ikke hendelsesforløpet, eller hvor lenge han har ligget fastklemt.

Ukjent firma

- Krimteknikere undersøker nå stedet, og det jobbes med å finne ut hvilket firma sjåføren jobbet for, og hvilken nasjonalitet han har, sier Bang Danielsen.

Vogntoget var norskregistrert.

Den første meldingen om ulykken kom klokken 19.47 onsdag kveld.

- Arbeidsuhell ved firma. Nødetatene rykker ut, skrev politiet på Twitter.

Dora i Trondheim

Klokken 19.50 kom meldingen om at tilskadekomne var frigjort.

Hendelsen skjedde på Dora i Trondheim.

- Personen sendes til St Olavs Hospital. Vi er ikke kjent med skadegraden, opplyste politiet like før klokken 20.