Saken oppdateres.

Politiet skriver på Twitter at en fortøyd båt holder på å synke. Båten ligger ved Bakke bru og eier er varslet.

Bildene er tatt ved 13.30-tiden fredag ettermiddag.

Trøndelag brann- og redningsselskap har vurdert båten, og konkludert med at de ikke kan redde den.

- Vi har ikke utstyr til å lense en båt som tar inn vann, og som ligger under vann. Her må et bergingsselskap med riktig utstyr inn for å redde båten, sier vaktleder Frank Hansen.