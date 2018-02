Flere PFU-klager på Giske-saken

Saken oppdateres.

Norsk Presseforbund har mottatt en håndfull klager til Pressens Faglige Utvalg (PFU), men uten Giskes samtykke kan ikke utvalget behandle klagen.

– Det er et helt avgjørende prinsipp for oss, sier Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund, til Nettavisen.

Omtalt 4000 ganger

NRK og Radio Metro er klaget inn for brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.1. hvor det oppfordres til å «legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon». Dagbladet er klaget inn for brudd på flere punkter under avsnittet som tar for seg «journalistisk atferd og forholdet til kildene».

Tall Nettavisen har hentet inn fra mediearkivet Retriever, viser at Trond Giske i januar ble omtalt over 4.000 ganger. Så langt i februar figurerer Giske i over 500 artikler.

– Det er ekstremt massivt. Medieomtalen må være en stor belastning for de omtalte, og særlig for Trond Giske. Det er ikke vanskelig å forstå, sier Floberghagen.