Ragna Fagerli blir ny byplansjef i Trondheim kommune

Kronprins Frederik forlater OL for å besøke alvorlig syk far

Dette er et værvarsel du kommer til å juble for

Saken oppdateres.

Hilde Bøkestad sluttet nylig i jobben som byplansjef, nå har kommunen altså ansatt en ny i hennes stilling.

Ragna Fagerli er utdannet sivilarkitekt fra NTNU. Hun har vært ansatt i Trondheim kommune siden 2009. Før det jobbet hun i arkitektkontorer i Tromsø og i Trondheim, skriver Trondheim kommune i en pressemelding.

Det var tolv søkere til stillingen hvorav to interne kandidater.

- Rådmannen er svært tilfreds med at en fra egne rekker sto fram som den beste kandidaten til stillingen. Det bekrefter at det er et høye faglige nivå i Trondheim kommune og at kommunen utvikler gode ledere, skriver kommunaldirektør for byutvikling Einar Aaasved Hansen i pressemeldingen.

Les også: Disse vil bli byplansjef etter Bøkestad

Les også: Nekter å høre på byplansjefen - krever full gass