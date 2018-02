NTNU-student vil bli leder i Norsk Studentunion

Saken oppdateres.

Det blir lederkamp når Marte Øien stiller til valg i NSU (Norsk Studentunion).

Fra før har Ida Austgulen og Kai Steffen Østensen gitt beskjed om at de stiller som kandidater til ledervervet. Austgulen har tidligere vært nestleder i Velferdstinget i Vest og nestleder for studentdemokratiet på Høgskolen i Bergen. Steffensen er studentleder ved Universitetet i Agder, skriver Universitetsavisa.

NSU har landsmøte i Tønsberg 20.-22. april.

Håper på redelig valgkamp

- Jeg vil drive en ryddig valgkamp. NSO har fått berettiget kritikk for til dels skitne valgkamper tidligere, hvor enkelte har vært mer opptatte av å snakke ned kandidater man ikke støtter framfor å snakke opp dem man vil skal bli valgt. Det kommer ikke jeg til å være med på. Jeg vil drive en ordentlig og redelig valgkamp, sier hun til Universitetsavisa.

Dersom Marte Øien blir valgt, blir hun leder for 230 000 studenter i hele landet.

Bred erfaring

- Jeg har opparbeidet meg temmelig bred erfaring gjennom fire år i studentpolitikken her i Trondheim, først i Studentparlamentet ved tidligere HiST, siden som nestleder for Studenttingets arbeidsutvalg, fram til jeg ble valg som leder for Studenttinget ved NTNU for 2017. Jeg har også erfaring fra politikken, og andre små og store verv, både lokalt og nasjonalt. Sist som medlem i NSOs sentralstyre. Jeg mener jeg vet hva som kreves av en leder for NSO, sier Øien.

27-år ingen kom til Trondheim for å ta sykepleierutdanning. Etter det har hun hoppet over til statsvitenskap der hun har prøvd seg som student noen måneder etter at hun gikk av som studenttingsleder.

