Når Ragde sier at fagfolk må «slutte å dille og koke te til dem» er vi på et sidespor

Saken oppdateres.

Mannen i 30-årene er pågrepet av politiet etter at han kjørte inn i brøytekanten i Brøsetveien i Trondheim. Han blir framstilt for prøvetaking i arresten. Politiet skriver på Twitter klokka 18.30 søndag at vitner meldte at føreren gikk ustøtt fra bilen. Vitnene geleidet politiet fram til mistenkte.