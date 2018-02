Mistenkt biltyv pågrepet i leilighet

OL direkte: Opptur for skiskytterherrene?

Saken oppdateres.

En mann i slutten av 30-årene er pågrepet i en leilighet på Saupstad i Trondheim, skriver politiet i Trøndelag på Twitter.

Mannen mistenkes for et biltyveri i samme område tidligere i morges.

- I dag tidlig var det forsøk på tyveri av en bil, og en annen bil ble stjålet. Den ble stående fast på en gangvei i nærheten. Politiet jobbet seg fram til en adresse i nærheten, og pågrep mannen som nå er mistenkt, sier operasjonsleder Ebbe Kimo ved Trøndelag politidistrikt.

I samme leilighet ble også to kvinner pågrepet. De er mistenkt for bruk av narkotika. Alle tre er kjente for politiet fra før.