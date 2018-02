Frigir navnet på student (21) som ble funnet i Nidelva

27-åring slipper forvaring - dømt til 14 års fengsel for bajonettdrapet på Ler

Saken oppdateres.

Det var den 21 år gamle Sebastian Heimdal Spidsberg som ble funnet død i Nidelva natt til 11. februar.

Politiet frigir navnet og bilde i forståelse med Spidsbergs pårørende.

Meldt savnet av venner

Spidsberg var opprinnelig fra Dokka og studerte i Bergen. Studenten var på besøk i Trondheim.

Han ble meldt savnet av venner lørdag kveld, og ble funnet død i vannet klokka 3.40 natt til søndag.

- Ulykke

Politiet har etterforsket saken, og mener at den unge mannens dødsfall skyldes en ulykke.

- Vi jobber fortsatt med gjennomgang av elektroniske spor. Men det er ingenting som tyder på at det er snakk om noe annet en ulykke, sier politiførstebetjent Christian Eriksen ved Trøndelag politidistrikt.

En mann i 60-årene ble også funnet død i Nidelva samme døgn. Dette var den 65 år gamle Geir Eyolf Skauvik. Politiet konkluderer med at også Skauviks dødsfall skyldes en ulykke.

Politiet mener at de to sakene ikke har sammenheng med hverandre, utover at de har lignende hendelsesforløp.