Tatt på fersken med kubein i hendene

Saken oppdateres.

Ved 19.30-tida lørdag rykket flere politibiler ut etter et innbruddsforsøk på Byåsen.

- Det var eieren av huset som kontaktet oss. Da var innbruddstyver med kubein observert på utsiden av huset, sier operasjonsleder Bjørn Handegard ved Trøndelag politidistrikt.

- Mens eierne var hjemme?

- De ble i hvert fall oppdaget. Men den ene stakk i en bil. Det er to personer det er snakk om, den ene er forsvunnet i en bil. Vi forsøker nå å få tak i vedkommende, sier Handegard.

Klokken 20.25 rapporterer politiet at to er anholdt. Ved 21-tida skriver politiet at en av de som ble anholdt er sjekket ut av saken. En mistenkt er pågrepet og innsatt i arresten. Mistenkte nummer to, som ikke er pågrepet, har sannsynligvis forlatt stedet i bil ut i fra vitneopplysninger, skriver politiet på Twitter.