Ordfører Rita Ottervik (Ap): - Feil vurdering

Tre ungdommer sto for nesten halvparten av all vold og trusler i Stjørdal i fjor

Ankermann Hegle Svendsen var utrøstelig etter OL-fiasko. Nå hylles han for revansjen

For Erling Kagge er det å gå løsningen på de fleste problemer

Robin fra Trondheim våknet til at huset sto i full fyr under innspilling av «Farmen Sverige»

– De neste ukene kan bli kritiske for hustak med våt og tung snø

Her må Yasin si opp jobben på Super Hero Burger

Her må Yasin si opp jobben på Super Hero Burger

Her må Yasin si opp jobben på Super Hero Burger

Saken oppdateres.

- UNEs vurdering i denne saken er feil, mener ordfører Rita Ottervik (Ap).

Hun begrunner det med hensynet til barna.

- Barn er ikke ansvarlige for foreldrenes valg, sier Ottervik.

LES HER: Her må Yasin si opp jobben på Super Hero Burger

Samtidig mener ordføreren det er lite som kan gjøres politikk for å hjelpe familien nå.

- Formannskapet i Trondheim har fattet et vedtak om stans i returene til Afghanistan. Vi har kommunisert vårt syn og deltatt i politiske prosesser i egne parti. Samtidig er det Stortinget som bestemmer rammene, og vedtak har vist at det ikke er flertall for å få til en stans i returene nå, sier Ottervik.

- Veldig trist

Ottervik får støtte av kommunalråd Erling Moe (V), som var initiativtaker til vedtaket i formannskapet i fjor høst.

- Jeg støtter Ottervik i at UNEs vurderinger er feil, sier Moe.

LES HER: Ti personer returnert til Afghanistan i januar

Han mener det er mulig saken kan prøves på nytt i rettssystemet, men han er ikke sikker.

- Dette er et trist vedtak for Taibeh og hennes familie. Det er tre velfungerende ungdommer som sendes ut, sier Moe.

I en kommentar sier stortingsrepresentant fra SV, Lars Haltbrekken:

- Dette hadde ikke trengt å skje om stortingsflertallet hadde hørt på oss før jul og stemt for en umiddelbar stans i utsendelsen av mennesker til Afghanistan. Vedtaket fra Utlendingsnemnda er forferdelig trist og viser at det er tungtveiende menneskelige hensyn som tilsier at familien skulle fått bli.

LES HER: «Trønder-fight» om afghanistanreturene

SV mener det er riktig å undersøke om voldsnivået i Afghanistan nå er så høyt at vi ikke kan returnere flere til Kabul.

- Det er å risikere folks liv å sende flere tilbake.

- Grusomt

Også leder i Trøndelag AUF, Julie Hole, er sjokkert over vedtaket.

- Jeg synes det er helt grusomt. Denne saken viser på alle måter hvor inhuman og urettferdig dagens asylpolitikk er.

LES OGSÅ: - Det virker som Ap har større frykt for at Sylvi Listhaug skal stjele velgere enn for tryggheten til de afghanske ungdommene, sier AUF-leder i Trøndelag, Julie Hole .

Hun viser til at barn returneres til et land med krig og konflikt, og som de aldri har vært i.

- Mens vi som er jevnaldrende får fullføre utdanninga vår for å få en fremtid, blir Taibeh og søsknene nå fratatt den muligheten. Det er ufattelig trist, og bør være pinlig for norske politikere.