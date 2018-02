Isfisker gikk gjennom isen på Jonsvatnet

Saken oppdateres.

Politiet advarer mot ferdsel på islagte vann etter en ulykke ved Jonsvatnet søndag.

Isfiskeren ringte selv til politiet og fortalte om ulykken klokken 15.17, forteller operasjonsleder Trond Volden ved Trøndelag politidistrikt.

- Han fortalte at han hadde gått gjennom isen og kommet seg opp for egen maskin. Han ville varsle i tilfelle noen hadde sett ulykken eller ser at spor stopper i et hull i isen. Han er isfisker, og hadde trolig med seg det som trengtes for å komme seg opp. Han var våt, men kunne ta vare på seg selv og hadde ikke behov for helsehjelp, sier Volden.

Han advarer samtidig om at isen på Jonsvatnet kan være lunefull.

Det har vært flere ulykker på islagte vann i Trondheim i år. I januar gikk en gutt gjennom isen ved Jervan på Jonsvatnet. Han ble reddet opp andre som befant seg på isen.

Tidligere i februar gikk en kvinne gjennom isen på Estenstaddammen. Hun kom seg selv opp av vannet, og ble tatt hånd om av helsepersonell.

