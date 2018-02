Kvinne i 50-årene skal ha truet naboen med pil og bue

Saken oppdateres.

Like over klokka 18 på søndag melder politiet at de har pågrepet en kvinne i 50-årene, mistenkt for å ha truet en nabofamilie med kniv og pil og bue.

- Det er en familie av utenlandsk opprinnelse, med små barn, som skal ha blitt utsatt for truslene. På grunn av språkproblemer har vi ikke full oversikt over hva som har skjedd, og det vil bli hentet inn en tolk, forteller operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt.

Truslene skal ha blitt fremsatt gjennom natten og utover formiddagen på søndag.

- Det er funnet en pil utenfor huset til familien. Vi har beslagt kniver samt pil og bue. Saken blir etterforsket, og kvinnen vil bli avhørt, forteller Volden.