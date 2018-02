Håper tegning av raneren vil vekke minner

Det er underlig at legene som roper høyt over sprengt fastlegeordning, har all verdens tid til gravide?

Erik Pettersen (25) tar en master han tviler på at han får bruk for

Saken oppdateres.

I mandagens sesongpremiere TV2-programmet «Åsted Norge» presenterte de en fantomtegning av mannen som står bak det væpnede ranet av Gullgalleriet i Munkegata tidligere i februar.

Håpet er at offentliggjøringen av dette bildet skal lede til at raneren lettere vil bli tatt.

LES OGSÅ: Jaktet på raner gjennom natten

Ranet for diamanter og gull

5. februar rett før klokken 17.50 ble Gullgalleriet i Munkegata i Trondheim utsatt for en maskert raner som holdt frem en pistol mot de ansatte som var til stede. Raneren fikk med seg tre brett med ringer og smykker til en verdi på flere hundre tusen kroner. Daglig leder Svein Rune Torsteinson har ikke ønsket å gå i detalj når det gjelder verdien på tyvegodset. Den dyreste gjenstanden var en ring som kostet 22 000 kroner.

LES OGSÅ: - Han sto der med pistolen og siktet på oss

Ranet skjedde i arbeidstiden og raneren skal ha sagt: «Give me your diamonds» på gebrokken engelsk. Det var fire ansatte, men ingen kunder inne i butikken på tidspunktet ranet tok sted.

Nå håper både gullsmeden og politiet at fantomtegningen som «Åsted Norge» har fått laget kan gi flere tips i saken.

Slik beskrives raneren

Signalementet som er gikk av de fire vitnene inne hos gullsmeden beskriver han slik:

Mannen er rundt 180 cm høy. Han var bevæpnet med en pistol og hadde på seg en mørk boblejakke og grå bukser med en blå logo på låret. Han har lys hudtone, men var maskert med en mørk lue og et mørkt skjerf. Han brukte en veske til å frakte utbyttet.

Bildet kan påminne

- Når du kommer ut fra åstedet er det flere muligheter for vedkommende å velge. Det er et trafikkert område av byen, det er et kryss i umiddelbar nærhet og til dels stor trafikk. Vi håper at det er noen som har sett noe, sier Arve Vagnild, etterforskningsleder i Trøndelag politidistrikt, til Åsted Norge.

Butikken ligger i Munkegata 37, på skrå oppover vieien fra Ravnkloa.

- Vi har erfart at bilde har en effekt på potensielle vitner, som gjør dem i stand til å kunne gjenskape et møte eller en observasjon, sier Vagnild til TV2 og vektlegger at det er viktig at publikum fokuserer på totalinntrykket og antrekket til raneren. Han ikke nødvendigvis vært maskert og bevæpnet på vei til og fra åstedet.

Etterforsker med få spor

- Det pågår fremdeles etterforskning i saken. Vi følger opp spor og lukker dem etter hvert som vi ser at de ikke gir oss noe, forklarte etterforskningsleder Arve Vagnild ved Sentrum politistasjon til Adresseavisen tirsdag 20. februar.

Han erkjente at politiet ikke har noen konkrete spor å gå etter for øyeblikket. Politiet jobber med DNA-spor og elektroniske spor, men spesielt sistnevnte analyse er tidkrevende.

Til tross for at det er samlet inn store mengder overvåkningsvideoer har de ennå ikke gitt konkrete spor. Og det er ingen som har meldt i fra om at de kan ha observert gjerningmannen før eller etter at han ranet butikken.