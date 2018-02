Store skader etter påkjørsel

Pågrepet i Trondheim - frifunnet for ett av Arboga-drapene

Saken oppdateres.

- Det er en kvinne mellom 50 og 60 år som har kjørt inn i lyktestolpe ved Rema i Industriveien, på Heimdal, sier operasjonsleder Bjørn Handegard i politiet i Trøndelag.

Fører er ikke synlig skadd

Politiet har ikke full oversikt over kvinnens tilstand, men skadene på bilen er store.

- Ambulansen er på vei. Føreren sitter i bilen, men er ikke fastklemt, sa operasjonslederen klokken 18.55.

Klokken 19.22 melder politiet om at fører er sendt til St. Olav for sjekk, men at hun ikke har synlige skader.

Store skader på bilen

Politiet vet foreløpig lite om omstendighetene, men de mistenker at bilen må ha hatt høy hastighet.

- Når man ser på skadeomfanget på bilen og det at lyktestolpen er kjørt ned, er det ting som tyder på at hastigheten kan ha vært høy, sier Handegard.

Han forteller at bilen står i grøfta og at det ikke er trafikale hindringer i Industriveien.