Skuffet over at Erna ikke vil møte Abbasi-aksjonen

«Man brenner for en sak, man ytrer seg, men man vet at det er nytteløst, for Rita har allerede bestemt hvordan det skal bli»

Saken oppdateres.

Det er beskjeden fra elevaksjonen for Abbasifamilien ved Thora Storm videregående skole. Mandag denne uken sendte de et åpent brev til statsministeren:

- Kjære Erna, vi inviterer deg hit til skolen vår. Elevene ved Thora Storm videregående skole vil ikke finne seg i at en medelev med bare tre måneder igjen til eksamen sendes ut av landet.

- Med lettvint argumentasjon som begrunnelse fra myndighetenes side fratas hun ikke bare muligheten til å fullføre skolen og få et vitnemål – hun får også hele livet sitt ødelagt, skriver elevene i brevet, signert elevrådslederne Mona Elfareh og Ulrik Adolfsen.

Går ikke inn i enkeltsaker

Onsdag ettermiddag kom svaret fra Statsministerens kontor. Det er statssekretær Ingvild Stub som uttaler seg på vegne av statsministeren:

- Jeg forstår at denne saken vekker engasjement. Men det er ikke slik at politikere håndterer enkeltsaker på innvandringsfeltet.

- Her har Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) fattet sine vedtak, og det er derfor vanskelig for statsministeren å gå inn i en diskusjon om saken.

Skuffet over svar

Elevene legger ikke skjul på at de er skuffet over at statsminister Solberg ikke vil møte dem.

- Det blir for enkelt å si at man ikke kan gå inn i enkeltsaker. De vedtakene UDI og UNE har fattet baserer seg på politikken den sittende regjeringen fører, sier Ulrik Adolfsen.

Han påpeker at politikeren Solberg har hatt mulighet til å endre innvandringspolitikken, noe hun ikke har gjort.

- Hun må kunne stå for den politikken hun fører. Dette er ikke bare et enkeltsak. Det er mange hundre barnefamilier som har fått samme svar som Abbasi-familien. De sender til land som alle vet er utrygge, sier Adolfsen.

Han viser til at det kun er de politikerne som støtter elevenes sak som til nå har møtt dem.

- Vi har gått frem profesjonelt i denne saken. Vi er derfor veldig skuffet over at de med motsatt syn ikke vil møte oss for å diskutere saken, sier han.

Vanskelig å forstå

- Svaret fra statsministeren var som forventet, sier Mona Elfareh, som også mener man må forvente at politikerne står for den politikken de fører.

- Avslaget som er gitt er basert på hennes politikk.

Elfareh viser til statsministerens besøk i Paris tirsdag. Der møtte hun skuespillere fra den franske versjonen av serien «Skam».

- Har hun tid til å møte dem må hun også ha tid til å snakk med ungdommer i eget land.

Fremmer utdanning

Hun viser til at Solberg fremmer kvinners rett til utdanning internasjonalt, men gjemmer seg bak at vedtaket i Abbasi-saken er et enkeltvedtak.

- Det er et vedtak som fratar en ung kvinne muligheten til å få en eksamen om tre måneder. Saken er derfor et symbol på noe større, sier Elfareh.

Elevene planlegger nå en støttekonsert for familien i Vår Frue kirke onsdag i neste uke.

- Vi har vært i kontakt med flere artister. Dette er vår måte å støtte familien på økonomisk i tilfelle de må forlate landet.

SV har også sendt brev til statsministeren

Partiet SV har også kontaktet statsministeren. I et skriftlig spørsmål til Erna Solberg skriver stortingsrepresentant Lars Haltbrekken:

«UNE opprettholdt 18/2 vedtak om tilbakekall av gitte oppholdstillatelse til en afghansk familie i Trondheim. UNE sier det foreligger sterke menneskelige hensyn for at familien får bli. Grunnen er bla at de to minste barna har vært i Norge i over 4,5 år og gått på skole her. UNE avslår pga. innvandringsregulerende hensyn. De to minste er snart ferdig med grunnskole og videregående men får ikke fullført. Hvordan mener Statsministeren «barnets beste» og Barnekonvensjonen er lagt til grunn i denne saken?»