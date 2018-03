AUF vil vrake Venstre, men Erling Moe rikker seg ikke

Slutt for bakeri på Bakklandet: - Beina forsvant under oss

Saken oppdateres.

Klassekampen meldte tidligere denne uka at AUF ber Venstre trekke seg fra bystyresamarbeidet i Trondheim.

AUF-utspillet kommer etter at Moe i forrige uke lanserte seg selv om ordførerkandidat.

- 16 år med Rita Ottervik og Ap er nok, sa Moe.

Provoserte mange

Moe provoserte samtidig stort med følgende uttalelse:

- Fagbevegelsen har fått for mye makt, sa Moe, med henvisning til konkurranse innenfor helse- og velferd og barnehagesektoren.

Dette fikk altså AUF-lederen i Trondheim til å rykke ut i Klassekampen.

- Når Venstre vil la offentlige midler gå til privat profitt, er motstandere av fagbevegelsen og vil svekke arbeidsrettigheter, er vi for uenige til å samarbeide, sa Gjermund Bungum Gorset til avisen.

Han ba med dette Venstre om å trekke seg ut av bystyrekoalisjonen i Trondheim.

Ingen slike planer

Da AUF-Gorset møtte Venstre-Moe under bystyremøte i Trondheim torsdag kveld, svarte Moe på oppfordringen:

- Nei, det har vi ikke tenkt til å gjøre. Vi holder oss til avtalen vår, sier Moe.

Venstre har sammen med Ap, Sp, SV, MDG, Pensjonistpartiet og KrF inngått Granåsen-erklæringen for denne valgperioden. SV har allerede brutt ut av samarbeidet - fordi Venstre gikk inn i regjering med Frp.

Prøver å berolige LO

- Gorset, hvorfor vil du kvitte deg med Moe?

- Det er fordi den politikken han ønsker å fronte nå, er ikke politikk som Ap skal føre. Vi er uenige, rett og slett. Han vil ha mer konkurranse innen helse og velferd, og der er vi sterkt uenige. Men så lenge de vil følge Granåsen-erklæringen, og gå imot sin egen politikk, er vi åpne for samarbeid, sier Gorset.

Moe svarer han:

- Ja, men vi holder vår avtale, vi har forpliktet oss. Jeg registrerer at også ordføreren er enig i det, svarer Moe.

- Du har provosert veldig mange med fagbevegelse-uttalelsen din, Moe?

- At vi skal være en fiende av fagbevegelsen, faller på sin egen urimelighet. Vi har en lang historikk med reformer til fordel for arbeiderne. Jeg kan forsikre LO og fagbevegelsen for øvrig om at Venstre skal stå sammen med dem i kampen mot trakassering, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Vi er for sterke fagforeninger og sterkt for trepartssamarbeidet, som vi faktisk fant opp, sier Moe.

