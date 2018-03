- Radikal forverring av helsesituasjonen for medlemmer av familien Abbasi

Slutt for bakeri på Bakklandet: - Beina forsvant under oss

Nå kan hele det politiske systemet i Trondheim endres - og disse to ønsker et skifte

Saken oppdateres.

Det opplyser familiens advokat, Erik Vatne til Adresseavisen torsdag ettermiddag.

Mandag for ti dager siden fikk familien Abbasi beskjed om at utlendingsmyndighetene ikke endrer sitt tidligere vedtak, noe som betyr at en ny oppholdstillatelse ikke blir gitt.

- Det foreligger sterke menneskelige hensyn, mener UNE mener at innvandringsregulerende hensyn likevel tilsier at oppholdstillatelse ikke kan gis, het det i avslaget.

Familien fikk heller ikke oppholdstillatelse på humanitært grunnlag.

Radikalt forverret helsesituasjon

Søsknene Yasin (20), Taibeh (18) og Ehsan (15) Abassi, samt deres mor Atefa Rezaie, fikk beskjed om å forlate landet innen 11. mars.

- På grunn av en radikal forverring av helsesituasjonen det siste døgnet kommer vi også til å be om en utsatt iverksettelse av vedtaket om utkastelse, sier Vatne til Adresseavisen.

LES HER: Synge "We are the world" i solidaritet med Abbasi-familien

Advokaten tenger blant annet mer tid til å innhente dokumentasjon.

Denne uken inviterte medelever av Taibeh Abbasi statsminister Erna Solberg til skolen. De ønsket en forklaring på hvorfor familien ikke får bli.

Onsdag ettermiddag kom svaret fra Statsministerens kontor. Det var statssekretær Ingvild Stub som uttaler seg på vegne av statsministeren:

- Jeg forstår at denne saken vekker engasjement. Men det er ikke slik at politikere håndterer enkeltsaker på innvandringsfeltet.

Over tusen interessert i støttekonsert

Onsdag i neste uke skal det arrangeres en støttekonsert til inntekt for familien Abbasi i Vår Frue kirke. Til nå har over tusen personer meldt på Facebook at de er interessert i arrangementet, og over fire hundre personer har sagt at de vil komme på konserten.

- Familien Abbasi har lenge vært i umiddelbar fare for deportasjon til Afghanistan, etter snart seks år i Norge. Taibeh har aldri satt sine ben i det krigsherjede landet, og familien har skapt et liv her i Trondheim. Vi synes ikke dette er greit. Dette er ikke rettferdig, skriver arrangementskomiteen, som består av elever fra Thora Storm videregående skole.

LES OGSÅ: Her må Yasin Abbasi si opp jobben på Super Hero Burger

De viser til at de i oktober i fjor arrangerte den største elevdemonstrasjonen i Trondheim på lang tid, og at Amnesty International har brukt Taibeh som frontfigur i sin internasjonale kampanje mot Norges asylpolitikk.

Saken har fått enorm oppmerksomhet over hele verden med hashtagen #AbbasiStays.

Inntektene fra konserten vil gå til å støtte Taibeh og familien.