- Kan selge morfin verdt ei årslønn på én måned

Politiet var bekymret for skøyteløpere

Kvinnelandslaget slo tilbake med seier over Kina

Søviknes: Det er klart at klimaet internt i Frps maktkamp var så hardt at vi nok mistet litt av det menneskelige perspektivet

Sjokkmåling for Otterviks Ap – Høyre størst i Trondheim

May avviser ny folkeavstemning om brexit

To personer omkom i togpåkjørsel i Oslo

Saken oppdateres.

Trondheims befolkning handler årlig narkotika for minst 100 millioner kroner, kommer det frem i en reportasje i gatemagasinet Sorgenfri. De skriver at man ikke kan vite helt nøyaktig hvor mye penger som brukes på ulovlige rusmidler i Trondheim, men det er mulig å gjøre noen regneeksperimenter.

- Om man sier at 2000 hasjbrukere i Trondheim har et forbruk på 10 gram hver i måneden og handler stoffet her i byen til 200 kroner grammet, omsettes cannabis for 48 millioner kroner i året, skriver journalist Trond Ola Tilseth i sin reportasje.

Legger man til den antatte amfetaminbruken, angstdempende medisiner, det populære dopet MDMA, kokain, 2CB, LSD og en hel rekke med substanser som tas av deler av befolkningen er det snakk om at folk i Trondheim handler for minst 100 millioner kroner, skriver Sorgenfri i sin nyeste utgave.

LES OGSÅ: Trondheim Torg kaster ut Sorgenfri-Ole Jakob i førjulstiden

Ikke vanskelig å skaffe rusmidler i byen

Gatemagasinet Sorgenfri har møtt Per, Kaia og Fredrik i et studentkollektiv i Trøndelag. Tre studenter som ikke opprinnelig er fra byen, men som til sammen har erfaring med cannabis, MDMA, det psykedeliske stoffet 2CB, ketamin og kokain. Studentene lever et vanlig liv med skole og arbeid.

- I tillegg til oss tre, har vi fire-fem venner med samme forhold til rusmidler som oss selv. Dessuten treffer vi jo en del folk på byen som liker å bruke andre rusmidler enn alkohol. Innimellom drar vi på undergrunnfester med flere hundre deltakere her i byen der folk som regel har ruset seg på MDMA og lignende, sier Per.

Han kan fortelle magasinet at det ikke er vanskelig å skaffe rusmidler i byen. Cannabis kan han kjøpe fra langere, men stoffer som MDMA, kokain og 2CB kommer fra nettet.

- Enten bestiller vi selv, eller så kjøper vi fra andre som har bestilt fra nettet, forteller Per til Sorgenfri.

LES OGSÅ: - Folk som var vant til å bli spyttet og sett ned på har fått verdighet med Sorgenfri

Høyner ikke prisen

Tunge rusmisbrukere i Trondheim har landets høyeste morfinbruk, skriver magasinet i sin reportasje. En av personene publikasjonen har snakket med er morfinselger i Trondheim. Han skulle gjerne hatt et A4-liv.

- Det blir ikke så mye fri. Jeg jobber hele uken og kan sjelden ta ferie. Det ville jeg tapt for mye penger på. Selv om jeg kan dra inn en vanlig årslønn på en måned, så går veldig mye av inntekten rett inn i mine egne årer, sier han.

Etterspørselen etter dolcontin har de to siste årene vært større enn tilbudet, forteller han.

- Jeg høyner ikke prisen av den grunn. Selv om jeg har solgt i sju-åtte år mener jeg at jeg ikke er blitt kynisk. Jeg har vært bruker i 15 år, og vet hvor jævlig det er å være sjuk og ikke ha råd til friskmelding, forklarer han til magasinets journalist.

LES OGSÅ: Gjorde stort kokainbeslag under ei rot i Trondheim

Svekket oversikt

Sorgenfri har også møtt fagleder John Torger Konstad og politiførstebetjent Sigrid Finne, som jobber med organisert kriminalitet og narkotika i Trøndelag politidistrikt. Her legger de ikke skjul på at politiets oversikt over byens narkotikamarked er svekket.

- Vi jobber ikke like mye på gateplan som vi gjorde tidligere. Dermed har vi ikke lengre like god oversikt over dette nivået i narkohandelen. Det handler både om tilgjenglige ressurser og politiets prioriteringer. Vi jobber mer mot innførselsleddet enn på gateplan, sier Konstad.

I fjor ble det anmeldt 1665 narkotikasaker i Trondheim, de fleste anmeldelsene kom fra politiet selv, kommer det frem i magasinets reportasje.

- De kriminelle er tilpasningsdyktige, sier spaningssjef Sigrid Finne.

- De finner nye innfartsårer. Ofte brukes kollektivtrafikk fra Oslo. Noen hopper av sør for byen, og plukkes opp der av en bil som tar dem videre inn til Trondheim og lengre nord, forklarer hun.